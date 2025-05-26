Genç kalecinin şanssızlığı pahalıya patladı: Fenerbahçe tarihinde bir ilk!

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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

MERT MÜLDÜR KIZARDI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ilk kırmızı kartını Hatayspor maçında gördü. Mert Müldür, 38. dakikada rakibini düşürdüğü gerekçesiyle hakem Yiğit Arslan tarafından oyundan ihraç edildi. Mert, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart görürken, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic ile oynanan müsabakada da atılmıştı.

ERTUĞRUL ÇETİN İLK KEZ 11'DEYDİ

Bu sezon Dominik Livakovic'in Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna giren Ertuğrul Çetin, ligde ilk kez 11'de başladı. Genç kaleci Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev yaptı.

İLK GOLDE BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Ev sahibi ekibin attığı ilk golde Massanga'nın direkten dönen frikiği genç Ertuğrul'un sırtına çarptı ve ağlara gitti.

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İNANILMAZ HATA

Hatayspor savunmasından gelen topu ceza sahası dışında göğsüyle kontrol eden kaleci Osman Ertuğrul Çetin meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalışırken araya giren Boutobba'nın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu ve Hatayspor 2-1 öne geçti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan genç file bekçisi, koşarak soyunma odasının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TARİHİNDE BİR İLK

Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Fenerbahçe, bu sonucun ardından Süper Lig tarihinde ilk kez o sezon küme düşen bir takımdan dört gol yemiş oldu.

Öte yandan Fenerbahçe, bugün rakibinin kaydettiği 4 golle bu sezon en gollü yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında 3'er gol yemişti. Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak 2 Nisan 2023'te Beşiktaş karşısında 4 gol yedi.

TARAFTAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sarı - lacivertli taraftarlar, stadyumu maç oynanırken terk etmeye başlarken, bazı taraftarların üzüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçeli minik bir taraftar ise gözyaşlarını tutamadı.