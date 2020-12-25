Genç hakemler ölmeden birileri MHK'yı durdursun!

Bahattin Şimşek’in Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki yönetimi futbol gündemini sarstı. Gustavo’nun VAR davetine rağmen atılmaması, kaleci Volkan’ın Gustavo’ya müdahalesinde yaşanan penaltı tartışmaları, Rafael’in Thiam’a temassız hareketinin itirazla birleşip kırmızıya dönmesi, İrfan Can’ın itirazdan atılması derken eleştiriler yoğunlaştı.

4. HAKEMİN BURUK'UN İTTİĞİ İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Okan Buruk’un atılmasında ise dördüncü hakem Hakan Ceylan’ın bir itmesi yok. Buruk doğal olarak gergin ve dördüncü hakem rica ederek, sırtına da hafif elle temasla sakince yerine geçmesini istiyor. Abartılı itme yorumlarına, yayınlara mesaj göndermeye gerek yok, görüntüler ekranda gayet açık.

4 BÜYÜKLER NEDEN GENÇ HAKEM İSTİYOR?

Cevap aşikar... Zorluk derecesi yüksek maçlar için tecrübesi olmayan hakemleri baskı altına alabilme şansını daha çok görüyorlar. Örneklerle her geçen hafta ispatlanmaya devam ediyor. İtiraz yönetiminde bile karşımıza çıkıyor. Oyunun kontrolünü sağlamanın belli şartları vardır. Tecrübeli hakem bunu yaparken, İrfan Can’ın pozisyonunu daha ılımlı ve yapıcı yönetir. Hakemin elindeki en büyük gücü zaten kartlarıdır. Hışımla ve her fırsatta kullanılacak koz değildir. Oyuncu hakaret etmedikçe maçın atmosferinde sakinleştirebilmek asıl yönetim becerisidir. Aksi durumda Süper Lig’de bir takımın maçı 7 kişi tamamlaması bile mucize olur.

ÖNCE NUMANOĞLU ŞİMDİ BAHATTİN ŞİMŞEK

Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig kariyerindeki sadece 9. maçında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine verildi. Ne dedi sayın Serdar Tatlı: “Bu sezonki performansı bu maça aday olacak kadar iyiydi.” İşte en büyük yanılgı! Birkaç maçın sorunsuz geçmesi, kritik pozisyon yaşanmaması veya skordan dolayı büyük hataların üstüne düşülmemesi hakemin çok başarılı olduğu ve hele derbinin altından kalkacağı anlamına gelmez. İşte bu zihniyetle iki gencecik hakemin geleceğine dinamit konulur.

Bahattin Şimşek... 17 Ekim’de Trabzonspor-Başakşehir maçını yönetti. Kaleci Uğurcan’ın daha 10. dakikada bariz gol şansı pozisyonu vardı. Hatalı değerlendirdi, VAR müdahale etmedi, çünkü orada da tecrübesiz Zorbay Küçük vardı. Skor 2-0 Başakşehir lehine olunca konuşulmadı, atlandı. Antalyaspor-Fenerbahçe... Hakem yine Bahattin Şimşek. 72. dakikada elle oynama pozisyonunda Antalyasporlu savunma oyuncusu eliyle vücudunu büyütüyor. VAR hakemi Mete Kalkavan penaltı için kenara çağırıyor ve Şimşek yine kararında ısrar edip devam diyor. 2-1 Fenerbahçe’nin kazandığı maç yine konuşulmadı, atlandı.

HERKESİ YANILTAN ALGI

Ne oluyor sonuç olarak? Hakem ısrarla hata yaptığı halde, sümenin altına tozlar süpürülüyor ve maç verilmeye devam ediyor. ‘Çok güzel yönetti’ algısı hem hakemi, hem MHK’yı yanıltıyor. Öyle bir gaflet anı geliyor ki, artık derbi ya da Fenerbahçe-Başakşehir gibi zorluk derecesi yüksek maçların da altından kalkacakları rüyasını hem hakem hem MHK görmeye başlıyor.

GENÇ HAKEM NASIL TECRÜBE KAZANIR?

Başlıktaki sorunun cevabı net... Süper Lig’e gelmeden en az 20-30 tane TFF 1. Lig maçı yönetir. Ardından Süper Lig’de vasat maçlarda tecrübe kazanır. 20-25 maç yönetir ve zaten öyle bir an gelir ki, artık performansı, duruşu zor maçlara davetiye çıkarır. Önlerinde en az 10 yıl Süper Lig kariyeri var. Elbette yine hata yapacak ama en önemlisi “Bu da kim?” “Hakem falan değil” gibi tecrübesizliğinin doğurduğu eleştiriye yolun başında çok sert maruz kalmayacak.

PERFORMANS, TECRÜBE VE LİGİN DİNAMİKLERİ

Bir MHK, hakemine nasıl destek verir? Hakem iyi maç yönetir ama medyanın holiganları tarafından veya kamuoyunda linç edilir, sen de başarının arkasında olduğunu göstermek için hemen maç verirsin. Peki MHK ne yaptı? Tugay Kaan Numanoğlu, derbide çok kötüydü, sadece 1 hafta sonra Hatay-Karagümrük’e verildi. Orada da iyi değildi, bu hafta içinde Sivas-Gençlerbirliği’ne verildi. Mustafa Öğretmenoğlu, geçen hafta Karagümrük-Galatasaray maçını kötü yönetti, bu hafta tartışmalar bitmeden Yeni Malatya-Erzurum karşılaşmasına verildi. Böyle hakem desteklenmez. Kötü yönetenlere üst üste görev vererek inatlaşmanın, tecrübesiz ve gelecek vadeden gençleri kurtlar sofrasına ısrarla atmanın bir anlamı yok. Konu sadece yaşlı/genç hakem konusu da değil. Performans, tecrübe, ligin dinamikleri gibi her hafta değişen faktörler mevcut. Maçlardan önce “Allah hakem şansı versin” diyerek maça çıkardık ve halen bu gelenek sürer. “Hata elbette olacak lakin yeter ki direkt sonuca tesir eden hatamız olmasın” temennisidir aslında bu. Gençlere çok ihtiyacımız var ve tecrübe kazandıkça çok daha iyi olacaklarına inanıyorum. Kariyerinde üst düzey 10 maç bile yönetmemiş tecrübesiz isimlerin MHK tarafından harcanmasına artık birileri dur demeli.