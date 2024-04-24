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Genç hakem Yusuf Bulut, spor yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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#Hakem#Yusuf Bulut#Manisa
Genç hakem Yusuf Bulut, spor yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 23:06

Turgutlu Belediyesi'nda çalışan ve Manisa bölgesinde futbol hakemliği yapan Yusuf Bulut (37), spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Bir süredir Turgutlu Belediyesi bünyesindeki Personel A.Ş.’de çalışan ve uzun süredir profesyonel olarak futbol hakemliği yapan Yusuf Bulut, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla beraber Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde spor yaparken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Bulut’un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

SEVENLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Bulut’un vefat haberini alan aile yakınları ve mesai arkadaşları, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne akın etti. Hastaneye giden Bulut’un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Evli ve bir çocuk babası olan Yusuf Bulut, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından U16 takımlarının katılımıyla düzenlenen Ege Kupası'nda görev almıştı.

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Genç hakem Yusuf Bulut, spor yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

 

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#Hakem#Yusuf Bulut#Manisa

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