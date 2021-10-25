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Genç hakem kanseri yendi ve sahalara döndü

#Emrehan Efe Akdoğan#Hakem#Kanser
Genç hakem kanseri yendi ve sahalara döndü

Ankara İl Hakemi olarak görev yapan 23 yaşındaki Emrehan Efe Akdoğan’a Şubat ayında orta yutak kanseri teşhisi konuldu. 9 ay süren tedavi sonunda kanseri yenen Akdoğan, geçen hafta İl Hakem Kurulu tarafından yapılan fiziki testi de geçerek ilk maçını yönetti.

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Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA,(DHA) - 19 Mayıs Dış Sahalarda oynanan U18  Eser Spor-Yenimahalle Belediyespor maçında görevlendirilen Emrehan Efe Akdoğan, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel yaptığı açıklamada, "1 buçuk sene sonra sahalara dönmek müthiş bir şey. Onun mutluluğu var üzerimde. Bir de o zor süreçten sonra dönebilmek inanılmaz mutluluk verici" dedi.

"OCAK AYINDA ORTA YUTAK KANSERİNE YAKALANDIM"

2017 yılında hakemliğe başlayan Hukuk Fakültesi mezunu Emrehan Efe Akdoğan, "Ocak ayında kansere yakalandım ve kanser tedavisi görmeye başladım. 21 Mayıs’ta tedavim bitti. İlk kontrolüm 21 Eylül’de olmuştu. Zor bir süreçti. Bu süreçten sonra hakemliğe dönmek çok büyük destekler ister. Bu desteklerle, verilen emeklerle beraber çok şükür sahalara dönebildim" diye konuştu.

"9 AYLIK ZOR BİR TEDAVİ SÜRECİ YAŞADIM"

Emrehan Efe Akdoğan, zor bir süreç yaşadığının altını çizerek, "Bugün benim tedaviden sonraki ilk maçım ve sahalara dönebildiğim için çok mutluyum. Çok zor bir süreçten geçtim çünkü 6 aylık kolay bir süreç değil. Bir de onun 3 ay öncesi var, hastalığın teşhisinin konulduğu bir süreç. En son maçıma 2020 yılının Şubat ayında çıkmıştım. Tam 1 buçuk yıl sonra ilk defa yeşil sahalarda hakem olarak görev aldım. Çok mutluyum, bana bu görevi veren İl Hakem Kurulu’na çok teşekkür ediyorum. Beni desteklediler. Hastalıkta moral, motivasyon çok önemli. Hep yanımda olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Onların verdikleri destekle ben bu sahalara dönebildim. 1 buçuk sene sonra sahalara dönmek müthiş bir şey. Onun mutluluğu var üzerimde. Bir de o zor süreçten sonra dönebilmek inanılmaz mutluluk verici. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamıyorum, duygularımı ifade edemiyorum. Belki beden dilimden, belki gözlerimden anlaşılır" ifadelerini kullandı.

"HASTALARA TEK SÖYLEYECEĞİM; MORAL VE MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİ"

Hastalara mesaj veren genç hakem, kanseri yenmesinin en büyük nedeninin moral motivasyon olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Psikolojik olarak tedavi sürecinden sonra sahalara dönmek çok zor. Çünkü çok zor bir tedavi. Bir de ben genç ve sporcu olduğum için bana daha zor bir tedavi uyguladılar daha çabuk dönebilmem için. Bütün hastalara en önemlisi moral diyorum. Eğer moral motivasyonu yüksek tutarsan, ben 1 ay gibi kısa bir sürede çok çabuk toparladım. Tedavimden 1 buçuk ay sonra koşulara başladım. Ben tedavi döneminde inanılmaz zayıflamıştım, ağır ilaçlar aldığım halde moral motivasyonumu yüksek tuttum. ’Ben yapacağım’ dedim. Bütün hastaların bunu kafasına sokması lazım. ’Yapacağım, döneceğim’ demeli. Ben ne zaman pes etmeye kalksam yanımdaki insanlar ’yapacaksın’ dedikleri için süreç daha kısa sürdü. Bütün hastalara bunu tavsiye ediyorum, moral motivasyon."

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#Emrehan Efe Akdoğan#Hakem#Kanser

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