Genç futbolcularla ilgili çarpıcı rapor! Türkiye Avrupa sonuncusu...

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünyanın dört bir yanındaki 60 ligde 21 yaş altındaki futbolculara verilen sürelerin yüzdelerini ortaya koyan bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı. CIES verilerine göre; genç oyuncuların en fazla oynama şansı bulduğu lig, yüzde 18.8 ile Venezuela ligi.

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Venezuela aynı zamanda ilk 10’da Avrupa kıtası dışından yer alan tek ülke oldu. Danimarka ve Avusturya, yüzde 16.5 ile Venezuela’yı takip ederken, Sırbistan yüzde 12 ile dördüncü, İsviçre yüzde 11.8 ile beşinci oldu.

Türkiye Süper Ligi yüzde 2.3 ile 60 lig arasında 57., Avrupa’da ise son sırada yer aldı. 5 büyük lig içinde 21 yaş altı oyunculara en fazla oynama süresi veren ülke ise Fransa. Yüzde 9.1 ile genel sıralamada 19. basamakta yer alan Fransa’yı, yüzde 7.1 ile 30. basa makta bulunan Almanya izliyor.

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ARDA 174 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon Süper Lig’de en fazla süre alan futbolcular arasında Fenerbahçeli Arda Güler öne çıktı. 17 yaşındaki futbolcu, 7 maçta 174 dakika forma şansı buldu