Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Genç futbolcularla ilgili çarpıcı rapor! Türkiye Avrupa sonuncusu...

#Süper Lig#Genç Futbolcu#Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi
Genç futbolcularla ilgili çarpıcı rapor Türkiye Avrupa sonuncusu...

CIES'in araştırmasına göre Süper Lig, 21 yaş altı futbolculara en az şans veren ligler arasında. Yüzde 2.3’lük oranla Avrupa’da son sırada yer alan Süper Lig, dünya genelindeki 60 lig içinde 57. basamakta. Venezuela, yüzde 18.8 ile gençlere en fazla şans veren lig konumunda.

Haberin Devamı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünyanın dört bir yanındaki 60 ligde 21 yaş altındaki futbolculara verilen sürelerin yüzdelerini ortaya koyan bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı. CIES verilerine göre; genç oyuncuların en fazla oynama şansı bulduğu lig, yüzde 18.8 ile Venezuela ligi.

EN iYiSi VENEZUELA

Venezuela aynı zamanda ilk 10’da Avrupa kıtası dışından yer alan tek ülke oldu. Danimarka ve Avusturya, yüzde 16.5 ile Venezuela’yı takip ederken, Sırbistan yüzde 12 ile dördüncü, İsviçre yüzde 11.8 ile beşinci oldu.

Genç futbolcularla ilgili çarpıcı rapor Türkiye Avrupa sonuncusu...

Türkiye Süper Ligi yüzde 2.3 ile 60 lig arasında 57., Avrupa’da ise son sırada yer aldı. 5 büyük lig içinde 21 yaş altı oyunculara en fazla oynama süresi veren ülke ise Fransa. Yüzde 9.1 ile genel sıralamada 19. basamakta yer alan Fransa’yı, yüzde 7.1 ile 30. basa makta bulunan Almanya izliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Brezilyada işler Vitor Pereira için iyi gitmiyorSon Dakika: Brezilya'da işler Vitor Pereira için iyi gitmiyor!Haberi görüntüle

ARDA 174 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon Süper Lig’de en fazla süre alan futbolcular arasında Fenerbahçeli Arda Güler öne çıktı. 17 yaşındaki futbolcu, 7 maçta 174 dakika forma şansı buldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Genç Futbolcu#Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi

BAKMADAN GEÇME!

Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin