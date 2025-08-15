Genç futbolcudan Süper Lig'e talihsiz başlangıç: İlk maçtan kırmızı kart!

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük, 1 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun ilk maçında Galatasaray deplasmanına çıktı.

Sezonun ilk haftasındaki RAMS Başakşehir müsabakası rakibinin Avrupa kupalarında eleme mücadelesi nedeniyle ertelenen kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezondaki ilk maçında Galatasaray ile karşılaştı.

RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Karagümrük'te Marius Tresor Doh maça damgasını vurdu.

İNANILMAZ HATA





Mücadelenin 10. dakikasında Torreira’nın savunmadan gönderdiği uzun topta Barış Alper, defans arkasına koşuyu yaptı. Doh’un önünde kalan topu pres yaparak kazanan Barış Alper, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Haberin Devamı

KIRMIZI KART GÖRDÜ





Karşılaşmanın 21. dakikasında Davinson Sanchez, Doh ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. VAR’dan gelen uyarıyla Sanchez ve Doh arasındaki pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, rakibine yönelik sert müdahalesi nedeniyle Doh’u doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER EDİLDİ

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'den kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçiren Fildişi Sahili futbolcu, bu yaz transfer döneminde bonservissiz olarak İstanbul ekibine imza attı.

KARAGÜMRÜK'ÜN 11'İ

İstanbul temsilcisi, müsabakaya Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Jure Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Marius Doh, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Ahmet Sivri, Serginho, Tiago Çukur 11'i ile çıktı.