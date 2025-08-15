×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Genç futbolcudan Süper Lig'e talihsiz başlangıç: İlk maçtan kırmızı kart!

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Karagümrük#Galatasaray#Marius Tresor Doh
Genç futbolcudan Süper Lige talihsiz başlangıç: İlk maçtan kırmızı kart
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 22:37

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan konuk ekipte Marius Tresor Doh, devreye damgasını vurdu.

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük, 1 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun ilk maçında Galatasaray deplasmanına çıktı.

Sezonun ilk haftasındaki RAMS Başakşehir müsabakası rakibinin Avrupa kupalarında eleme mücadelesi nedeniyle ertelenen kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezondaki ilk maçında Galatasaray ile karşılaştı.

RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Karagümrük'te Marius Tresor Doh maça damgasını vurdu. 

İNANILMAZ HATA

Genç futbolcudan Süper Lige talihsiz başlangıç: İlk maçtan kırmızı kart

Mücadelenin 10. dakikasında Torreira’nın savunmadan gönderdiği uzun topta Barış Alper, defans arkasına koşuyu yaptı. Doh’un önünde kalan topu pres yaparak kazanan Barış Alper, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Haberin Devamı

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Genç futbolcudan Süper Lige talihsiz başlangıç: İlk maçtan kırmızı kart

Karşılaşmanın 21. dakikasında Davinson Sanchez, Doh ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. VAR’dan gelen uyarıyla Sanchez ve Doh arasındaki pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, rakibine yönelik sert müdahalesi nedeniyle Doh’u doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER EDİLDİ

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'den kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçiren Fildişi Sahili futbolcu, bu yaz transfer döneminde bonservissiz olarak İstanbul ekibine imza attı. 

KARAGÜMRÜK'ÜN 11'İ 

İstanbul temsilcisi, müsabakaya Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Jure Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Marius Doh, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Ahmet Sivri, Serginho, Tiago Çukur 11'i ile çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Karagümrük#Galatasaray#Marius Tresor Doh

BAKMADAN GEÇME!