×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Genç futbolcu milli takıma çağrıldı, Sivasspor'da forma bulamıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Bülent Uygun#Emirhan Başyiğit
Genç futbolcu milli takıma çağrıldı, Sivassporda forma bulamıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 12:18

Sivasspor'da genç futbolcusu Emirhan Başyiğit, U20 Milli Takım'da çok sayıda forma bulmasına rağmen, takımında süre bulamıyor. Başyiğit'i kulübede bekleten Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, taraftarlardan tepki topladı.

Haberin Devamı

Sivasspor'da kötü gidişat devam ederken, uzun süredir tepkilerin odağında Teknik Direktör Bülent Uygun yer alıyor. U20 Milli Takım'da çok sayıda forma giyen genç futbolcu Emirhan Başyiğit, kırmızı-beyazlı takımda bir türlü forma şansı bulamıyor. 

Gözden KaçmasınGalatasaraylı Mauro Icardi için bomba iddia Arjantinden duyurdular: Geri dönme ihtimali çok yüksekGalatasaraylı Mauro Icardi için bomba iddia! Arjantin'den duyurdular: Geri dönme ihtimali çok yüksek!Haberi Görüntüle

Bülent Uygun yaptığı açıklamalarda, gençlere önem verdiğini söylerken, Emirhan'ı oynatmayarak da taraftarlardan tepki gördü.

19 yaşındaki futbolcu, 6 kez U20 Milli Takım'a davet edilirken, Sivasspor'da forma şansı bulamadı. Genç defans oyuncusu bu sezon sadece Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında oyuna sonradan dahil oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Bülent Uygun#Emirhan Başyiğit

BAKMADAN GEÇME!