Genç futbolcu milli takıma çağrıldı, Sivasspor'da forma bulamıyor!

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Sivasspor'da kötü gidişat devam ederken, uzun süredir tepkilerin odağında Teknik Direktör Bülent Uygun yer alıyor. U20 Milli Takım'da çok sayıda forma giyen genç futbolcu Emirhan Başyiğit, kırmızı-beyazlı takımda bir türlü forma şansı bulamıyor.

Bülent Uygun yaptığı açıklamalarda, gençlere önem verdiğini söylerken, Emirhan'ı oynatmayarak da taraftarlardan tepki gördü.

19 yaşındaki futbolcu, 6 kez U20 Milli Takım'a davet edilirken, Sivasspor'da forma şansı bulamadı. Genç defans oyuncusu bu sezon sadece Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında oyuna sonradan dahil oldu.