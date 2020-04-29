MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGenç futbolcu Kaio Felipe Santos Silva, feci elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
GeriFutbol Genç futbolcu Kaio Felipe Santos Silva, feci elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.04.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

Genç futbolcu Kaio Felipe Santos Silva, feci elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç futbolcu Kaio Felipe Santos Silva, feci elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Brezilya'da Independente Kulübü'nde forma giyen 21 yaşındaki Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Spor Arena Dış Haberler | Corona virüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Brezilya'da Independente Kulübü'nde forma giyen Kaio Felipe Santos Silva geçtiğimiz gün meydana gelen olay sonrası trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Sao Paulo'da uçurtma uçurduğu sırada elektrik kablosuna çarpan Kaio, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Independente Kulübü'nde yapılan açıklamada "Büyük bir üzüntüyle Kaio'nın yaşamını yitirdiğini bildiriyoruz. Arkadaşlarına ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaio Felipe Santos Silva daha önce Inter'in U20 takımında da forma giymişti.

Genç futbolcu Kaio Felipe Santos Silva, feci elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle