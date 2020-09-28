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Futbol
Haber Giriş: 28.09.2020 - 21:07 | Son Güncelleme:

Genç futbolcu Burak İnce, Altınordu'ya 3 puanı getirdi

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Genç futbolcu Burak İnce, Altınordu'ya 3 puanı getirdi
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TFF 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Altınordu, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'nin galibiyet golüyle maçı 2-1 kazandı. İnce, Altınordu ile çıktığı 3 maçta 2. golünü attı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altınordu, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-1 yendi.

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Özcan Sultanoğlu
Beypiliç Boluspor: Mosquera, Fethi Özer, Tugay Kacar (Dk. 89 Muhammet Arslantaş), Bekir Yılmaz, Gökhan Sazdağı (Dk. 71 Mihajlovic), Oğuzhan Berber, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Burak Asan), Melih Okutan, Muhammed Bayır, Mertan Caner Öztürk (Dk. 71 Poepon), Ali Keten
Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun, Ufuk Budak, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Furkan Çil, Hüsamettin Yener (Dk. 90 3 Birhan Vatansever), Muzaffer Kocaer (Dk. 57 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Ahmet Dereli)
Goller: Dk. 9 Oğulcan Ülgün, Dk. 87 Burak İnce (Altınordu), Dk. 14 Tugay Kacar (Beypiliç Boluspor)


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