Gen.G ve Mc Donald’s ortak girişimlerini duyurdu

Uluslar arası espor organizasyonu Gen.G ve uluslar arası fast food gıda zincirinin Güney Kaliforniya franchise sahipleri Los Angeles, San Diego ve Palm Springs merkezli bir dizi e-spor girişiminin duyurusunu yaptı.

Bu ‘girişimler’, Güney Kaliforniyalı oyuncuları güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda yalnızca şirket çalışanlarını içeren, çok haftalık bir turnuva planı olan McDonald’s Crew League’in yanı sıra üç günlük bir NBA 2K21 All-Star turnuvası da takvimde yer alıyor.

Mc Donalds çalışanlarının rekabet edeceği lig 12 Ocak’ta başladı. 6 Hafta sürecek turnuva, sadece Güney Kaliforniya’da bulunan Mc Donald’s çalışanlarına açık. Çalışanlar, NBA 2K21, FIFA, Smash veya Madden oyunlarının turnuvalarına katılabilecek.

Turnuva, Twitch'te en iyi performans gösteren oyunculara ödüllerinin verildiği canlı bir playoff yayınıyla sonlanacak. Ayrıca kazanan oyuncuların çalıştığı Mc Donalds mağazalarına da bir ödül verilecek.

McDonald’s SoCal All-Stars ise en iyi 12 takımı belirlemek için yapılacak elemelerle 30 Ocak’ta başlıyor. Her takımın profesyonel bir oyunu veya koç kaptanı olacak. Turnuva yine Twitch’te canlı olarak yayınlanacak.