Gen.G ve Bumble kadın Valorant takımı kuracak

Gen.G ve Bumble, tüm sporcuların başarılı olabileceği ve birbirleriyle bağlantı kurabileceği kadınlar için daha güvenli çevrimiçi bir ortam yaratma ve bu ortamı destekleme misyonuyla ortaklığına devam edecek.

Yeni ekip arayışında Madison "Maddiesuun" Man de dahil edilecek. Maddiesuun, Team Bumble’ın kadın Fortnite oyuncularından ve Valorant’ta sergilediği yetenek de dikkat çekiyor.

Madison, Gen.G’nin profesyonel ekibe katılacak en iyi kadın oyuncuların yanı sıra Team Bumble topluluğunun bir parçası olacak içerik oluşturucu, oyuncu ve mentör için kapsamlı araştırmaya destek veren bir isim olarak yer alacak.