Gemisini kurtaran kaptan

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Stoper olarak görev yapmasına rağmen önceki sezonlarda da direkt puan getiren çok önemli gollere imza atan Cenk, Ağrı deplasmanında kazanılan penaltıyı gole çevirip takımına 4 maç sonra galibiyet kazandırdı.



Altyapıda yetişip 2013 yılından beri kadroda yer alan, son 5 senedir de ilk 11’in değişilmezlerinden olan Cenk, bu sezona ilk kez yedek kulübesinde başladıktan sonra formayı kapmıştı.

Sezonun ilk 4 maçında 1 dakika bile süre alamayan 30 yaşındaki futbolcu, son 9 maçın tamamında ise 90 dakika sahada kaldı.

Şampiyonluk ve Play-Off yarışının uzağında kalan Karşıyaka, grupta bu hafta pazar günü Edirnespor’u ilk kez seri yakalama hedefiyle ağırlayacak.