Gemileri yaktı, ayrılık kesinleşti: Lookman koptu geliyor!

Galatasaray Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam ederken, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Okan Buruk’un bir numaralı hedefi Osimhen’in milli takımdan arkadaşı Ademola Lookman, gemileri yaktı.

Marsilya maçında oyundan çıkarken hocasının kendisine fiziksel müdahalede bulunduğu Ademola Lookman, sosyal medya hesabında Atalanta’yı takibi bıraktı, İtalyan kulübündeki tüm fotoğrafları kaldırdı. Devre arasında ayrılık neredeyse kesinleşti; Aslan işi erkenden bitirmeye çalışacak.

GÜNDEM ERKEN HAREKETLENDİ

Galatasaray’ın ara transfer gündemi erken hareketlendi. Sarı-Kırmızılı kulübün yaz döneminde Barış Alper’in ayrılma ihtimaline karşı listesine aldığı, şu sıralarda ise teknik patron Okan Buruk’un 1 numaralı hedefi haline gelen Ademola Lookman, kulübü Atalanta ile büyük bir kriz yaşıyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Marsilya maçında kenara alınırken hocası Juric’in fiziksel müdahalesine maruz kalan, ardından teknik direktörünün üzerine yürüyen Lookman için İtalyan basını, “Devre arasında kulüpten ayrılmaya karar verdi” ifadelerini kullanmıştı.

OSIMHEN HER GÜN GÖRÜŞÜYOR

Lookman cephesinde neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Nijeryalı forvet dün itibarıyla Atalanta’yı sosyal medya hesaplarında takip etmeyi bırakırken, İtalyan kulübündeki tüm fotoğraflarını kaldırdı. Lookman’ın bu hamlesi Çizme’de, “Ocak ayında ayrılık kesinleşti” şeklinde yorumlanıyor. Galatasaray da bunlar yaşanırken boş durmuyor. Özellikle vatandaşı Osimhen’in her gün Lookman’la görüşerek Galatasaray hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

40 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ BULUNUYOR

Sarı-Kırmızılı yönetim de kulübüyle yaşadığı krizi fırsat bilip Lookman’ı yaz döneminde planlanan operasyondan çok daha uygun bir bedelle transfer etmeyi hedefliyor. 40 milyon Euro piyasa değeri olan, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan Lookman için 15 milyon Euro civarında bir teklif yapılması bekleniyor. Galatasaraylı yöneticiler Milli arada İtalya’ya giderek Atalanta ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

