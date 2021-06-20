Geliştiriciler Wizard With A Gun’ın çıkış noktası olan şakayı açıkladı

Wizard with a Gun geliştiricileri, oyun fikri için AK-47 tutan bir Gandalf meme’inden, yani internet şakasından esinlendiklerini söyledi. Oyunun çıkış noktası, geliştiricilerin PC Gamer’a verdiği bir röportajda açıklandı.

Galvanic Games’ten Patrick Morgan, “Oyunun çıkış noktası bu görseldi.”





Oyun için geliştirici ekibe ilham veren diğer bir görsel ise Voldemort’u silahla vuran Harry Potter görseli oldu. Morgan bu görselleri yayıncılara sunarken biraz utandıklarını da röportajda ekledi. Oyun için kendilerine fikir veren bir yapım olarak ise Don’t Starve Together’ı gösterdi.

Wizard with a Gun, 2022 senesinde Switch ve PC platformları için çıkış yapacak.

Wizard with a Gun, büyülü bir dünyada geçen çevrimiçi, co-op sandbox hayatta kalma oyunu. Oyunda büyülü yaratıklar ve çeşitli engeller sizi bekliyor olacak.