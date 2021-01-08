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eSpor
Haber Giriş: 08.01.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Geliştiriciler DMR-14, Mac-10 ve Dual Pistols Zayıflatmalarını Duyurdu

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Geliştiriciler DMR-14, Mac-10 ve Dual Pistols Zayıflatmalarını Duyurdu
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Ücretsiz Battle Royale oyunu Warzone, Call of Duty: Black Ops Cold War’un çıkışından beri bir dizi silah tarafından adeta domine ediliyordu. DMR-14 ve Mac-10, topluluk tarafından “bozuk” olduğu belirtilen bu silahların en bilinen ikisiydi.

İnanılmaz atış hızı, isabeti ve menziliyle DMR aşırı iyi bir silahtı ve Raven Software bu durumun farkında olduğunu belirterek yakın zamanda bir zayıflatma geleceğini duyurdu. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, DMR bu dengelemelerden etkilenen tek silah olmayacak. Mac-10, çift tabanca ve Type 63 de bu güncellemede zayıflatılacak. 

Ünlü Battle Royale oyunu DMR ve bahsi geçen diğer silahları kullanan teçhizat setleri tarafından uzun zamandır zehirlenmiş durumdaydı ve Raven Software çekinmeden tüm bu silahları tek seferde olması gerektiği yere tekrar çekecek. 

Ünlü içerik üreticisi NICKMERCS de DMR-14’ün Warzone için nasıl bir problem olduğundan bahsetmişti. 

“Resmen Warzone’un bütün metasını ele geçirdi. Silahı ilk elimize aldığımız anda bunun olacağını tahmin etmiştik.” 

An itibariyle bu güncellemenin ne zaman oyuna geleceğine dair bir tarih bilgisi verilmiş değil.

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