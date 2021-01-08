Geliştiriciler DMR-14, Mac-10 ve Dual Pistols Zayıflatmalarını Duyurdu

İnanılmaz atış hızı, isabeti ve menziliyle DMR aşırı iyi bir silahtı ve Raven Software bu durumun farkında olduğunu belirterek yakın zamanda bir zayıflatma geleceğini duyurdu.

Don't fret! We've heard you and a balance update is coming soon to address concerns about the DMR 14, Type 63, Mac 10, and dual pistols. ⚖️⏲️ — Raven Software (@RavenSoftware) January 5, 2021

Buradan da anlaşılacağı üzere, DMR bu dengelemelerden etkilenen tek silah olmayacak. Mac-10, çift tabanca ve Type 63 de bu güncellemede zayıflatılacak.

Ünlü Battle Royale oyunu DMR ve bahsi geçen diğer silahları kullanan teçhizat setleri tarafından uzun zamandır zehirlenmiş durumdaydı ve Raven Software çekinmeden tüm bu silahları tek seferde olması gerektiği yere tekrar çekecek.

Ünlü içerik üreticisi NICKMERCS de DMR-14’ün Warzone için nasıl bir problem olduğundan bahsetmişti.

“Resmen Warzone’un bütün metasını ele geçirdi. Silahı ilk elimize aldığımız anda bunun olacağını tahmin etmiştik.”

An itibariyle bu güncellemenin ne zaman oyuna geleceğine dair bir tarih bilgisi verilmiş değil.