Geleneksel okçulukta Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası, Adana'da başladı!

#Okçuluk#Adana#Türk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 16:30

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası'nda heyecan başladı.

Adana'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası antrenman atışlarıyla başladı.

Örcün Kamp Alanı'nda düzenlenen organizasyonda, kadın erkek karma yarışan 92 sporcu resmi antrenman atışlarını gerçekleştirdi.

Sporcular, geleneksel kıyafet ve ekipmanla organizasyonun ilk gününde, 30 ok atarak 180 metre uzaklıktaki hedefi vurmaya çalıştı.

Turnuva, yarın düzenlenecek müsabaka atışları ve ardından yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.

