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Gelenek bozulmadı... Kemal Özdeş Kasımpaşa'da iddiası!

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#Kemal Özdeş#Kasımpaşa#Sporanasayfa
Gelenek bozulmadı... Kemal Özdeş Kasımpaşada iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 15:29

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

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Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna uygun adayı buldu.

A Spor'un haberine göre mavi beyazlılar, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

KEMAL ÖZDEŞ'İN KASIMPAŞA'DAKİ ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ

Kasımpaşa ile anlaşmaya vardığı konuşulan Kemal Özdeş, mavi beyazlıların başına ilk kez geçmiyor. 52 yaşındaki teknik adam daha önce iki kez Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

Özdeş'in Kasımpaşa Karnesi:

  • 1. Dönem: 16 Eylül 2016 - 1 Ekim 2018: 86 maçta 38 galibiyet, 14 beraberlik, 34 mağlubiyet
  • 2. Dönem: 13 Haziran 2019 - 1 Aralık 2019: 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet

KASIMPAŞA SÜPER LİG'DE 13. SIRADA

Selçuk İnan ile yollarını ayıran ve Kemal Özdeş'i teknik adamlık görevine getiren Kasımpaşa, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 25 maça çıktı ve 26 puan topladı. 13. sırada yer alan İstanbul ekibi ligin 26. haftasında hükmen galip sayılacak. Çünkü mavi beyazlı ekibin 26. haftadaki maçı deprem sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ile olacaktı.

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#Kemal Özdeş#Kasımpaşa#Sporanasayfa

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