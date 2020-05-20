Gelecek hafta başlayacak olan Çek Cumhuriyeti Ligi'nde iki pozitif vaka!

Spor Arena Dış Haber | Mart ayının ortasında durdurulan Çek Cumhuriyeti Ligi'nin 26-27 Mayıs'ta yeniden başayacağı açıklanmıştı. Federasyon kontrolünde 1. ve 2. ligde mücadele eden 32 kulüpten toplam 1442 kişiye test yapıldı. Slavia Prag ve Mlada Boleslav formaları giyen iki futbolcunun testleri pozitif çıktı.

Pozitif çıkan oyunculara yapılan ikinci testler sonucunda Mlada Boleslavlı futbolcunun testinin negatif çıktığı ancak oyuncunun karantina sürecini tamamlamadan takıma dönmeyeceği ifade edildi.

Çek Cumhuriyeti'nde 24. haftadan eksik olan Teplice - Slovan Liberec maçının bu hafta oynanması ve ligin 26 Mayıs'ta başlayacak 25. hafta maçlarıyla devam etmesi planlanıyordu.

Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada düzenli bir test ortamı yakaladıklarını ve her gelişmeyi takip ederek ligin başlangıcına karar verileceği ifade edildi.

Bilindiği üzere Semih Kaya da Çek Cumhuriyeti ekibi Sparta Prag'da forma giyiyor.

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