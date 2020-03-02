Geleceğin golcüsü: Youssoufa Moukoko

Spor Arena Dış Haber | Çocuk yaşta yaptığı büyük hareketler ile isminden söz ettiren Youssoufa Moukoko, tam anlamıyla bir gol makinesi. Kamerun asıllı Alman forvet 2004 doğumlu olmasına rağmen kendisinden büyük yaş kategorilerde attığı gollerle dikkat çekiyor.

Dortmund teknik direktörü Lucien Favre, dikkatini çeken genç yıldız adayı için “Onunla bir planımız zaten vardı, ama tam olarak ne zaman bizimle olacağını söyleyemem. Belki mart ayında, ama yine de birkaç şey beklemek zorundayız” sözlerini kullandı. Bu sözlerin üzerine Youssoufa Moukoko’da "Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Ballon d'Or ödülünü almak istiyorum" dedi.

Dortmund U17 takımıyla sezona başlayıp attığı gollerden sonra (28 maç,50 gol) U19 takımına yükseltilen 15 yaşındaki oyuncu U19 formasıyla 26 maçta 35 gol atarak Almanya U19 Milli Takımına çağrıldı. Fakat Moukoko’nun önündeki en büyük engel Almanya’daki ‘Genç futbolcu oynatma’ kuralı. Kurala göre genç golcü en erken 20 Kasım 2020'de 16 yaşına geldiğinde A takım forması giyebilir. Kuralın değişmesi için mart ayında, Bundesliga ve Bundesliga 2’de mücadele eden 36 kulüp 17 yaşın altındaki oyuncuların A takım için oynamalarına izin verilip verilmeyeceği konusunda oy kullanacak.

15 yaşındaki Moukoko eğer forma şansı bulabilirse 18 yaşındaki Haaland, 19 yaşındaki Jadon Sancho ve 17 yaşındaki Giovanni Reyna ile birlikte Borussia Dortmund’a büyük katkı yapabilir ve ileride büyük paralar kazandırabilir.