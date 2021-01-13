Gel de çık bu işin içinden! Galatasaray'a transferde bir kötü haber daha...

1- Takviye için satış şart ancak ne Luyindama ne Diagne’ye teklif var.

2- Monaco, Onyekuru’yu 6 ay bedelsiz vermek için ağır şartlar öne sürdü.

3- İrfan Can ve Visca için Başakşehir 23 milyon euro talep ediyor.

4- Mostafa Mohammed’in kiralık gelmesine de ST.Etıenne taş koydu.

G.Saray Kulübü zor bir tablo içinde takviye yapmaya çalışırken bir kötü haber de dün Onyekuru’dan geldi.

Şu anda TFF’nin açıkladığı liste sonrasında sadece 1.2 milyon Euro’luk bir harcama limiti bulunan, Galatasaray’ın önünde bir de FFP kriterleri yani ‘sattığın kadar al’ kısıtı bulunuyor.

Sarı kırmızılı kulüp bu transfer döneminde eğer eksiye düşerse sezon sonunda UEFA’dan daha ağır bir yaptırım alma tehlikesi ile karşı karşıya...

CEZA ALMA TEHLiKESi...

Galatasaray eğer oyuncu satışı gerçekleştirmeden bu transferleri yaparsa sezon sonunda ceza alma riski ortaya çıkacak.

3 yıl için konulan ‘sattığın kadar al’ kısıtının ortadan kalkması için kulübün konulan kriterleri yerine getirmesi şart!

TEKLiF YAPILAN OYUNCU YOK

Şimdi bu tabloda Galatasaray takviye yapmak için uğraşıyor...

Oyuncu satabilse artıya geçip Galatasaray istediği takviyeleri yapabilir. Ancak şu anda ne Luyindama, ne Diagne ne de başka bir futbolcuya gelen teklif var!

6 MiLYON EURO, SATIŞTAN PAY

Bu kısıtlar içinde Galatasaray, Onyekuru’yu satın alma opsiyonu ile 6 aylığına bedelsiz olarak kiralamaya hazırlanırken Monaco son dakikada ‘zorunlu satın alma opsiyonu ve bonservis bedeli’ talebi ile planları bozdu.

Monaco, Onyekuru için dün gönderdiği resmi yazı ile sezon sonu için 6 milyon Euro’luk zorunlu opsiyonunu şart koştu. Ayrıca bir sonraki satışından da yüzde 50 pay talep etti.

Şimdi Galatasaray bu şartlara ‘evet’ mi demeli bunu tartışıyor. Hem zorunlu opsiyon hem de sonraki satıştan tam yüzde 50 pay!

Kulübün elini güçlendiren tek nokta Henry Onyekuru’nun ısrarla kariyerine sarı kırmızılılarda devam etme isteği...

ZAMALEK KULÜBÜ 6 MiLYON EURO’DA ISRAR EDiYOR

İrfan Can ve Edin Visca ise Başakşehir’in 23 milyon Euro’luk talebi sonrasında gerçekleşmesi zor bir operasyon olarak masada duruyor.

Bir de Mostafa Mohammed konusu var... Galatasaray, Mısırlı golcünün transferi için 2-3 haftadır uğraşıyor. 1.5 yıllığına oyuncuyu 1.5 milyon dolara kiralayacaktı.

Ancak Saint Etienne’nin devreye girmesi sonrasında Zamalek Kulübü 6 milyon Euro bonservis bedelinde ısrarcı. Başka bir Fransız takımı yine, Galatasaray’ın Mohammed’i kiralamasına bu hamlesi ile taş koydu.

OĞULCAN’IN CEZASININ KALKMASI iÇiN SEfERBERLiK

UÇK’nın Oğulcan’a verdiği cezaya da değinelim. Oğulcan, Rize’ye transfer olduğu, imzaları attığı dönemde temsilcisi Haluk Canatar’dı. Ancak daha sonra menajerini değiştirdi ve Cenk Melih Yazıcı ile çalışmaya başladı. ‘Opsiyon geçersiz ve tek taraflı uzatıldı’ diyerek Oğulcan’ın kontratı avukatı ve menajerinin onayı ile feshedildi.

HUKUK MÜCADELESi BAŞLADI

1.2 milyon Euro’luk cezası mevcut sözleşmesinin haksız feshedildiği ve takımını küme düşme potasında iken yalnız bıraktığı için kesildi. Çünkü geçen yıl 31 Mayıs’ta bitecek olan kontratların pandemi nedeniyle sezon bitene kadar uzatılacağı açıklanmıştı. Oğulcan için Galatasaray da Tahkim’e başvuracak ve bu cezanın kalkması adına hukuki bir mücadele verecek.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...