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Gekas, Beşiktaş'a Koulouris'i önerdi!

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#Transfer#Beşiktaş#Koulouris
Gekas, Beşiktaşa Koulourisi önerdi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 07:00

Geçmişte ülkemizde forma giyen Gekas’ın önerdiği Efthymios Koulouris, bu sezon Pogon Szczecin’de 37 maçta 31 gol attı.

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Transferde önceliği santrfor mevkisine veren Beşiktaş’a, geçmişte ülkemizde forma giyen eski Yunan futbolcu Theofanis Gekas’tan sürpriz bir isim önerisi geldi. Gekas, Polonya’nın Pogon Szczecin Kulübü’nde forma giyen vatandaşı Efhymios Koulouris’in alınmasını tavsiye etti.

Çok iyi bir sezon geçiren 29 yaşındaki Efthymios Koulouris, 37 resmi maçta 31 gol atıp, 3 de asist yaptı.

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Yunanistan Milli Takımı’nda da 18 kez forma giyen tecrübeli forvetin piyasa değeri 3.5 milyon Euro. Koulouris teklifini teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e ileten Beşiktaş yönetimi, olumlu yanıt gelmesi halinde transfer için çalışmalara başlayacak.

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#Transfer#Beşiktaş#Koulouris

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