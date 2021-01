GeForce NOW, Türkiye, Avustralya ve Suudi Arabistan'a Geliyor

GeForce NOW’a katılan Turkcell, Pentanet ve Zain KSA, NVIDIA RTX Sunucularını uç noktalara yerleştirerek daha da düşük gecikmeli oyun deneyimleri sunuyor. Bu iş birliği yapılan telekomünikasyon şirketlerinin müşterilerine geniş bant ve 5G altyapısının değerini gösterme fırsatı veriyor.

Oyuncular daha fazla oyunun daha fazla mecrada daha da hızlı olmasını istiyor

Ericsson’ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2020 Mobilite Raporu’na göre 5G’nin nüfus kapsamının yaklaşık yüzde 15'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da 1 milyardan fazla insana tekabül ediyor. Aynı zamanda DFC Intelligence araştırmaları şu anda dünya genelinde 3 milyardan fazla video oyunu kullanıcısı olduğunu da belirtiyor. Bulut oyunları bu iki eğilimin kesişme noktasında yer alıyor.

GeForce NOW, NVIDIA’nın Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kendi veri merkezlerinden yüzlerce oyun sunan PC oyuncuları için dünyanın önde gelen bulut oyun platformudur. Hizmet, günümüzün en popüler oyunlarına, güçsüz PC, Mac, Chromebook, Android ve iOS cihazlarına gerçek zamanlı ışın izleme desteği getiriyor. Ayrıca, dünyanın önde gelen telekomünikasyon firmalarının bulut üzerinden hemen hemen her cihaza yüksek kaliteli, düşük gecikmeli PC oyunları sunmaları için bir fırsat sunuyor. Bu ortaklar, bulut oyunlarını dünya çapında genişletmek ve geliştirmek için RTX sunucularını ve NVIDIA bulut oyun yazılımını kullanan operatörlerin ortaklığı olan GeForce NOW Alliance'ı oluşturuyor. NVIDIA, dünya çağında en iyi bulut oyun deneyimi sunmayı vadediyor.

GeForce NOW Alliance tekrar büyüyor

Bulut oyunlarını Türkiye'ye getiren Turkcell, yeni oyun platformu iş birliğiyle birlikte geçtiğimiz günlerde GeForce NOW tarafından desteklenen GAMEPLUS'ı duyurmuştu. Platformu ilk deneyenlerden olmak isteyenler ön kayıt için oyun+ sayfasını ziyaret edebilirler. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Türk oyucular ön kayıt yaptırmak için GAME + sayfasını ziyaret edebilir.

En yeni GeForce NOW Alliance üyeleri, Softbank, KDDI, LG Uplus, Taiwan Mobile ve GFN.RU'yu içeren büyüyen bir telekomünikasyon uzmanları grubuna katılıyor. Bir grup oyuncu tarafından kurulan Pentanet, Avustralya'nın en büyük ve en hızlı büyüyen sabit kablosuz ağı olan Perth, metro bölgesine ve Batı Avustralya'daki fibere yüksek bant genişliği internet hizmetleri sağlıyor. Avustralyalı oyuncular bu yılın ilerleyen dönemlerinde PC oyunlarını neredeyse her cihazda oynayabilecekler.

Suudi Arabistan'ın önde gelen 5G telekom operatörü Zain KSA, GeForce NOW hizmetinin resmi bir lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Lansman sayesinde, GeForce NOW ilk kez Suudi Arabistan’a girecek.

NVIDIA, bulut oyunlarını 2021 yılı ve sonrasında daha fazla bölgelerde etkin hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.