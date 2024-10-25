Gedson'dan dikkat çeken Avrupa performansı!

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Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu olan Gedson Fernandes bu geleneği Fransa’da da devam ettirip Olympique Lyon deplasmanında ağları havalandırmayı başardı. Gol sayısını 4’e yükselten Portekizli yıldız daha önce Lugano ile oynanan Avrupa Ligi eleme turunda da 2 maçta 3 gol atmayı başarmıştı. Ligde de 3 golü bulunan 25 yaşındaki futbolcu bu sezonki toplamdaki gol sayısını 7’e çıkarmayı başardı. Gedson böylece Kayseri karşısında attığı golle kırdığı kariyer rekorunu geliştirmiş oldu.

3 ASİST RAFA SILVA'DAN

SİYAH beyazlılarda 2 de asisti bulunan Gedson 14 karşılaşmada 9 gole direkt katkı vermeyi başardı. Bu arada Avrupa’daki 4 golünün 3’ünde Gedson’a asist yapan isim Rafa Silva’ydı.

ERSİN KALEYE GEÇTİ, 8 KURTARIŞLA YILDIZLAŞTI

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Beşiktaş'ta Mert Günok’un yokluğunda büyük bir fedakârlık yaparak kaleye geçen Ersin Destanoğlu, Lyon deplasmanında yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim oldu. UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Eintracht Frankfurt ile oynanan karşılaşmada sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin yapılan son kontrollerin ardından sahadaki yerini aldı. Tamamen iyileşmemesine rağmen takımını yalnız bırakmak istemeyen 23 yaşındaki eldiven 29 şut denemesinin 8’inde hedefi tutturan Olympique Lyon karşısında 8 kurtarışa imza atarak galibiyette büyük rol oynadı.