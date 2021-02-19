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GeriFutbol Gedson Fernandes'ten Galatasaray ve transfer itirafı! 'Çok doğru bir seçim'
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Futbol
Haber Giriş: 19.02.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Gedson Fernandes'ten Galatasaray ve transfer itirafı! 'Çok doğru bir seçim'

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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gedson Fernandes, Alanyaspor maçı öncesinde yapılan son antrenmanda kulüp televizyonuna konuştu.

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

Kulüp televizyonuna konuşan Gedson Fernandes, "Galatasaray'a gelerek çok doğru bir seçim yaptım, çok mutluyum. Bir adaptasyon süreci var, onu da hemen atlatıp, o şekilde devam etmek istiyorum" dedi.

Gedson Fernandes sözlerini, "Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. Maça çıktığımızda tam anlamıyla konsantre olmuş, galibiyeti isteyen bir Galatasaray görecekler. Umarım galibiyeti alır ve 3 puanla evimize döneriz" ifadeleriyle sürdürdü.

Gedson Fernandesten Galatasaray ve transfer itirafı Çok doğru bir seçim

ARDA TURAN: 'MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ'

Galatasaray'da kaptanlardan Arda Turan ise "Güzel bir aile olduk. Kimse kendini as ya da yedek olarak hissetmiyor, bu çok önemliydi. Biz saha içine bakıyoruz. Sahadaki gücümüzü biliyoruz ve rakiplerimizi de bu şekilde yeneceğimizi düşünüyoruz. Çok iyi bir arkadaşlık var, sezon sonuna kadar böyle gidecek ve mutlu sona ulaşacağız" şeklinde konuştu.

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