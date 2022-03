Gedson Fernandes'den Cristiano Ronaldo tepkisi! "Futboldan anlamıyorlar"

Haberin Devamı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, kulübün Youtube hesabına konuştu.

Türkiye'nin Portekiz eşleşmesini değerlendiren Gedson, "Portekiz Milli Takımı'nı zaten herkes biliyor. Çok iyi oyuncular çıktı bu milli takımdan. Her zaman birlikte oynamayı başarabilen, bitti demeden bitirmeyen bir yapıya sahip. Bir anda maçı çevirebilecek kuvvette çok iyi oyunculara sahip bir takım." dedi.

TÜRKİ MİLLİ TAKIMI HER AN HER ŞEYİ YAPABİLİR

Türkiye ile Portekiz arasında çok iyi bir maç olacağını kaydeden yıldız orta saha, "Türk Milli Takımı'nı takip ediyorum. Gerçekten hem olumlu hem olumsuz yönde büyük sürprizler yapabilen bir takım. Birçok maçı son dakikada çevirebiliyor. Ama tabii ki çok iyi isimler var. Çok iyi takımlarda oynayan oyuncular var. Birliktelik de yakalandı, buraya kadar getirdiler. Ben çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım hak edenin kazandığı bir maç olur." şeklinde konuştu.

"FAVORİLER HER ZAMAN KAZANAMAZ"

Favorinin Portekiz olduğunu söyleyen Gedson, "Futbol öngürülemez bir spor dalı. Favoriler her zaman kazanamıyorlar. Evet, Portekiz bu maçın favorisi, bunu herkes biliyor. Futbolu güzel yapan şey de her zaman favorilerin kazanamaması. Görsel zevkin üst seviyede olacağını düşündüğü bir maç olacak." yorumunda bulundu.

"FUTBOLDAN ANLAMIYORLAR"

Ronaldo için olumsuz yorum yapanların futboldan anlamayan insanlar olduğunu söyleyen Gedson, "Ronaldo için olumsuz şeyler söyleyen insanların ben çok futboldan anladıklarını düşünmüyorum. Efsane bir isim, Portekiz milli takımı için ne ifade ettiğini herkes biliyor. Belki de böyle bir yorumda bulunan insanlar istatistiklere bakıyorlardır. Takıma nasıl bir katkı yaptıklarına bakmıyorlardır. Ben öyle düşünmüyorum." dedi.

"MİLLİ TAKIM FORMASINI YENİDEN GİYMEK İSTİYORUM"

İlerde yeniden Portekiz Milli Takım formasını giymeyi arzuladığını belirten Gedson, Her Portekizli oyuncu milli takımda görev almak ister. Ben de daha önce görev aldım, yeniden dönmek istiyorum. Tabii, sadece söylemek yeterli değil, çalışmak lazım. Çok istiyorum, umarım ilerde tekrardan milli takım formasını giyerim." diye konuştu.