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Beşiktaşlı futbolcuların Arda Kardeşler isyanı: Hakem adil değildi

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#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig
Beşiktaşlı futbolcuların Arda Kardeşler isyanı: Hakem adil değildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 22:33

Beşiktaşlı futbolcular Gedson Fernandes ve Ersin Destanoğlu, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları derbinin ardından hakem Arda Kardeşler'i eleştirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Ersin Destanoğlu açıklamalar yaptı.

Henüz ligin başında olduklarını kaydeden Gedson Fernandes, "Hiçbir şey bitmiş değil. Ligin daha çok başındayız. Kaybettik üzgünüz ama birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Asla bırakmayacağız." dedi.

Hakem Arda Kardeşler'in adil bir maç yönetmediğini kaydeden Gedson, "Biz mağlubiyeti kabul ediyoruz ama bugünkü hakem de adil değildi. Kötü hakem yönetimi tarafından da cezalandırıldık. Haksızlığa uğradık. Kartlar, fauller. Neredeyse aksiyonların çoğunda aleyhimize karar verdi. Galatasaray'ın 2. golünde kalecimiz daha barajı kurdurmadan hakem maçı başlattı. Bu çok yanlış. Daha barajı kurdurmadan hakem başlatıyor. Bugün biraz hakem haksızlığına uğradığımızı söyleyebilirim. Herkes gibi hakemler de işlerini yapıyorlar ama verdiği kararlar, kartlar, fauller... Hakemin bugünkü standart olarak tutumu yanlıştı, çok adil değildi." şeklinde konuştu.

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"FUTBOLUN ÖNÜNE GEÇEN BİR HAKEM YÖNETİMİ VARDI"

Hakemin yönetiminin maçın önüne geçtiğini belirten Ersin Destanoğlu, "Senelerce bu ülkede hakemler tartışılıyor. Bu kadar kolay değil. Takdir haklarını Galatasaray lehine kullanan bir hakem vardı. Bize faul yapılıyor, Galatasaray lehine faul veriliyor. Sarı kartlı oyuncular var. İkinci sarı yok. Ben anlamıyorum. Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. İtiraz ediyorum. Kart görüyorum. Bugün futbolun önüne geçen bir hakem yönetimi vardı. Biz bugün güzel oynadık. Top genellikle bizdeydi. Galatasaray sadece 2 duran toptan gol attı." şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig

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