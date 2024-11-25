Gedson Fernandes: Taraftarın hak ettiğini veremiyoruz

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Beşiktaş’ta dün 100. maçına çıkan Gedson Fernandes, Göztepe yenilgisi sonrası “Takım olarak üzgünüz. Çok zor bir durum. Konuşamıyorum. Oynamamız gereken oyunun çok uzağındayız. En hızlı şekilde sezon başındaki gibi skorlar almalıyız” dedi.

AYNAYA BAKMAMIZ GEREK

Portekizli oyuncu maç sonu taraftardan özür dilemesi ile ilgili ise şunları söyledi: “Taraftarlardan özür dilemem gerektiğini düşündüm. Sadece iyi değil kötü günlerde de yanımızdalar. Aynaya bakmak, gerçekçi olmak, durumumuzu görmek zorundayız. İyi değiliz. Taraftarın hak ettiğini veremiyoruz. İstediklerimizi yapamıyoruz. Kötü işleri, kötü oyunu düzeltmek zorundayız. Beşiktaş’ın büyüklüğüne yakışır oynamalıyız.”

UTANÇ VERİCİ, KABUL EDİLEMEZ

Beşiktaş’ın stoperi Gabriel Paulista maç sonu yaptığı açıklamada, Göztepe karşısında alınan mağlubiyetle ilgili olarak “Utanç verici” yorumunu yaptı. Brezilyalı savunma oyuncusu “Öncelikle taraftarlarımızdan özür dilemek zorundayız. Hep bizim yanımızdalar. Bizlere hep destek oluyorlar. Utanç verici diyebilirim. Beşiktaş gibi büyük bir takımın, tarihi olan bir takımın kendi sahasında son iki maçta 7 gol yemesi utanç verici bir durum. Bunu kabul edemiyoruz. Ben bunu kabul edemem.

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BÖYLE OLMAMALI

Paulista şöyle devam etti: “Beşiktaş’ın oynaması gereken oyunu oynamıyoruz. Bunu kabul etmek zorundayız. Öncelikle kendim... Ben takımım adına kabul ediyorum bu kötü oyunu. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Takım olarak biz bu durumu düzeltmek zorundayız. Çalışıp birlik olmak zorundayız.”

ÖNCE GEDSON SONRA DiĞERLERi GiTTi

Beşiktaşlı futbolcular, şok Göztepe yenilgisinin ardından taraftarlardan özür diledi. Önce dün ‘dalya’ diyen Gedson Fernandes tribünlerin önüne gitti. Portekizli futbolcunun yanı sıra başta Ciro İmmobile ve kaptan Mert Günok olmak üzere diğer oyuncular da tarafların yanına gidip özür diledi. Tribünlerin ıslıklı protestosuna hedef olan Masuaku ise direkt soyunma odasının yolunu tuttu