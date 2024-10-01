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Gedson Fernandes şapkadan tavşan çıkardı

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#Beşiktaş#Kayserispor#Gedson
Gedson Fernandes şapkadan tavşan çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

Başa baş giden maçın 56. dakikasında Baran Ali’ye yaptığı presle topu kazanıp karşı karşıya pozisyonda kaleci Bilal’i mağlup eden Gedson Fernandes, bu sezon 10. resmi karşılaşmasında 6. golünü attı.

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Altı yıllık profesyonel kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaşayan Beşiktaşlı Gedson Fernandes, dünkü Bellona Kayserispor karşılaşmasının da kahramanı oldu.

GOLLERiNiN DIŞINDA iKi DE ASiSTi VAR

Portekizli futbolcu, başa baş giden karşılaşmanın 56. dakikasında bu sezon ilk kez ilk 11’de forma giyen Baran Ali Gezek’e orta sahada yaptığı pres sonucu kaptığı topla jet gibi rakip ceza alanına girip kaleci Bilal Bayazit’in yanından ağlara gönderdi. Takımını 1-0 öne geçiren Portekizli futbolcu, bu sezon 10. resmi maçında 6. golünü kaydetti. Gedson’un ayrıca 2 de asisti bulunuyor.

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GOLÜNÜ ATTI AMA SAKATLANIP ÇIKTI

Attığı golün ardından sakatlanan Portekizli futbolcu, kulüp doktorunun saha içinde yaptığı tedaviye rağmen ağrıları devam edince oyundan çıktı. Gedson Fernandes’in sakatlığının ciddi olup olmadığı bugün İstanbul’da yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

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GEDSON’UN BU SEZON GOL ATTIĞI MAÇLAR

· LUGANO (D): 3-3 (2)
· LUGANO: 5-1 (1)
· SIVASSPOR: 2-0 (1)
· TRABZONSPOR: 1-1 (1)
· KAYSERISPOR: 2-0 (1)

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#Beşiktaş#Kayserispor#Gedson

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