HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Gedson Fernandes Rusya'da gollerine devam ediyor! 90+2'de galibiyeti getirdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 09:10

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes gollerine devam ediyor. Rusya Kupası C grubunda Moskova deplasmanda PARİ NN'yi 2-1 mağlup etti. Yıldız oyuncu son dakikada sahneye çıktı.

Rusya Kupası C grubunda Spartak Moskova, deplasmanda Pari NN'yi Gedson Fernades'in 90+2'de attığı golle 2-1 mağlup etti. Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da son 2 maçta 3 gol attı.

GEDSON SON DAKİKADA ATTI

Spartak Moskova'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Levi Garcia ve 90+3. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Ev sahibi Pari NN'nin tek golü 29. dakikada Boselli'den geldi.

SON 2 MAÇTA 3 GOL!

Beşiktaş'tan Rusya'ya transfer olan Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da son 2 maçta 3 gol attı. Portekizli oyuncu, toplamda 4 gol kaydetti.

