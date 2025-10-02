Gedson Fernandes Rusya'da gollerine devam ediyor! 90+2'de galibiyeti getirdi

Güncelleme Tarihi:
Rusya Kupası C grubunda Spartak Moskova, deplasmanda Pari NN'yi Gedson Fernades'in 90+2'de attığı golle 2-1 mağlup etti. Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da son 2 maçta 3 gol attı.
GEDSON SON DAKİKADA ATTI
Spartak Moskova'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Levi Garcia ve 90+3. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Ev sahibi Pari NN'nin tek golü 29. dakikada Boselli'den geldi.
⚽️ Gedson, 90+2'de dakikada sahneye çıktı ve Spartak Moskova'ya galibiyeti getiren golü attı!— Spor Arena (@sporarena) October 2, 2025
🔥 Son 2 maçta 3 golpic.twitter.com/t9hMWtfdCY
SON 2 MAÇTA 3 GOL!
Beşiktaş'tan Rusya'ya transfer olan Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da son 2 maçta 3 gol attı. Portekizli oyuncu, toplamda 4 gol kaydetti.