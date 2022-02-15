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Gedson Fernandes: "Rakip kim olursa olsun her maç zor geçecek..."

#Çaykur Rizespor#Gedson Fernandes#Süper Lig
Gedson Fernandes: Rakip kim olursa olsun her maç zor geçecek...

Çaykur Rizespor’un son transferlerinden Gedson Fernandes, “Rakip kim olursa olsun her maç zor geçecek. Yeni oyuncular katkı sağlayacak, ben de onlardan biriyim. Bizim ilk etapta rakiplere bakmak yerine kendimize bakıp, oyunumuzu geliştirip, maç maç bunu daha da ileriye taşımamız gerekiyor” dedi.

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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26'ncı haftasında 18 Şubat Cuma günü sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan idman öncesi son transferlerden Gedson Fernandes basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fernandes, ”Sahaya çıktığınızda elinizden gelenin en iyisini yapmaya, ekip için faydalı olan şey neyse onu yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Ortaya çıkan istatistiki rakamlar da benim için sevindirici” dedi.

"BANA GÖRE PENALTIYDI"

Altay maçında yaşanan penaltı pozisyonunu değerlendiren Gedson Fernandes, “Çok fazla yorum yapmak istemiyorum, çünkü her insan hata yapabilir. Bana göre penaltıydı, bazısına göre olmayabilir. Vermemeleri ile ilgili de bir sıkıntı yok” şeklinde konuştu.

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Gedson Fernandes: Rakip kim olursa olsun her maç zor geçecek...

"YAPMAMIZ GEREKEN FUTBOLUMUZU ORTAYA KOYMAK"

Bundan sonra her maçın zor geçeceğini belirten Fernandes, “Ligin sonlarına doğru gelmeye başladık. Bulunduğumuz pozisyonda belli. Bundan sonrasına bizim maç maç bakmamız lazım. Rakip kim olursa olsun her maç zor geçecek. Yapmamız gereken kendimize bakmak, futbolumuzu ortaya koymak. Yeni oyuncular katkı sağlayacak, ben de onlardan biriyim. Bizim ilk etapta rakiplere bakmak yerine kendimize bakıp, oyunumuzu geliştirip, maç maç bunu daha da ileriye taşımamız gerekiyor” dedi.

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#Çaykur Rizespor#Gedson Fernandes#Süper Lig

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