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Spor Arena
Haber Giriş: 01.02.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Gedson Fernandes kimdir nereli kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi hakkında önemli bilgiler

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Gedson Fernandes kimdir nereli kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi hakkında önemli bilgiler
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Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, taraftarların da yakın takibinde yer alıyor. Kariyeri boyunca Portekiz ve İngiltere Liglerinde boy gösteren Gedson Fernandes, Türkiye kariyerine resmen başladı. Galatasaray'ın orta saha alternatifleri arasında yer alacak olan Gedson Fernandes, Portekiz Milli Takımı formasını da terletiyor. Peki, Gedson Fernandes kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Gedson Fernandes, Galatasaray kadrosuna dahil olan isimler arasında yer aldı. Genç yaşı ve atletik yapısı ile dikkat çeken Gedson Fernandes, kariyerine Portekiz Ligi'nde başladı. Peki, Gedson Fernandes kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

GEDSON FERNANDES KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome ve Principe adalarında dünyaya gelen Gedson Fernandes, futbola Portekiz Ligi'nde başladı. 

GEDSON FERNANDES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gedson Fernandes, futbola SC Frielas (2008-2009) takımının alt yapısında başladı. SL Benfica (2009-2012) takımına transfer olan Gedson Fernandes, 2020 yılının ocak ayında Tottenham'a kiralandı. Oyuncu sezon başında takımına geri döndü.

GEDSON FERNANDES MEVKİSİ VE BOYU NEDİR? GEDSON FERNANDES HANGİ AYAK?

Merkez orta saha mevkisinde oynayan Gedson Fernandes, ihtiyaç halinde sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,84 boyunda.

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