Gedson Fernandes, İstanbul'a dönüyor! Transfer için görüşme yaptı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 09:57

Daha önce ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen Gedson Fernandes, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Portekizli futbolcu, İstanbul devi ile milli arada görüşme gerçekleştirdi.

Siyah-Beyazlılar’da yeni sezon öncesi orta saha planlamasında sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Beşiktaş Yönetimi’nin, eski oyuncusu Gedson Fernandes’i yeniden kadroya katmak için girişimlere başladığı iddiası camiada heyecan yarattı.

ASLLANİ KARARI

Kristjan Asllani’den beklenen katkının alınamaması ve satın alma opsiyonunun kullanılmama ihtimali sonrasında bu bölgeye ciddi bir bütçe ayrılacağı bildirildi. Yani yönetimin, Asllani için ayrılan bütçeyi doğrudan Gedson Fernandes transferine yönlendirmeyi planladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Yabancı kontenjanında açılacak yerin de bu hamleyle doldurulması hedefleniyor. Portekizli futbolcunun Spartak Moskova’daki adaptasyon sorunları ve ayrılığa sıcak bakması, Beşiktaş’ın elini güçlendiren önemli faktörler arasında gösterildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Öte yandan Gedson’un milli arada İstanbul’a gelerek teknik heyet ile görüşme yaptığı öne sürüldü. Teknik heyetin de 27 yaşındaki oyuncuya kadroda görmeyi istediği öğrenildi. Önümüzdeki sezon yeniden şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen Beşiktaş’ın bu doğrultuda istediği isimlerin başında Gedson geliyor.

20.7 MİLYON EURO

Sezon başında 20.7 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Rusya’ya transfer olan Gedson, bu sezon ligde 21 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Son dönemde skor katkısı yapmakta zorlanan Portekizli futbolcunun, ayrılık talebini yönetime bildirdiği iddia edildi.

