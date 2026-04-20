Gedson Fernandes İstanbul'a dönüyor mu? Transfer gerçeği ortaya çıktı

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 15:17

Beşiktaş'ın sezon sonunda kadrosuna katacağı iddia edilen Gedson Fernandes'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, sezon başında Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i, Rus ekibi Spartak Moskova'ya satmıştı.

Siyah beyazlılar, konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.”

2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR İDDİASI

Kısa süre önce Beşiktaş'ın, sezon sonunda Gedson'u kiralayacağı ve oyuncu ile görüştüğü iddiaların gündeme düşmüştü.

RUSLAR YALANLADI

Rus basınında yer alan bilgiye göre Gedson, Beşiktaş'a transfer olmayacak. Moskova, Portekizli yıldız ile yola devam edecek ve kendisinin performansından memnun durumda.

Gedson Fernandes, bu sezon toplamda 30 maça çıktı ve 6 gol 3 asist üretti.

 

