Gedson Fernandes, İstanbul yolunda! Görüşmeler başladı

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Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formaları giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e Türkiye yolu göründü.

Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar’ın geçtiğimiz sezon başında 20.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Rus ekibi Spartak Moskova’ya gönderdiği Gedson Fernandes’in yeniden gündeme geldiği öğrenildi.

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TEMASLAR BAŞLADI

İddialara göre Rusya’da beklentilerini tam olarak karşılayamayan Portekizli futbolcu, kariyerine farklı bir takımda devam etmeyi değerlendiriyor. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi’nin eski oyuncusunu yeniden kadroya katabilmek adına temaslara başladığı öne sürüldü. Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının transfer şartlarını araştırdığı, taraflar arasında görüşmelerin yapıldığı ifade edildi.

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GALATASARAY DA DEVREDE

Gedson Fernandes için yalnızca Beşiktaş’ın değil, Süper Lig’den başka kulüplerin de ilgisinin bulunduğu belirtildi. Özellikle Galatasaray’ın da deneyimli orta sahayı yakından takip ettiği ve olası transfer ihtimalini değerlendirdiği konuşuluyor.

28 yaşındaki futbolcu, Spartak Moskova formasıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada görev aldı. Gedson, söz konusu süreçte 6 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarak takımına önemli katkı sağladı.