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Gedson Fernandes, İstanbul yolunda! Görüşmeler başladı

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#Gedson Fernandes#Transfer#Beşiktaş
Gedson Fernandes, İstanbul yolunda Görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 15:22

Bir dönem ülkemizde Galatasaray, Rizespor ve Beşiktaş formalarını terleten Spartak Moskova'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, İstanbul'un 2 devi ile görüşmelere başladı.

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Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formaları giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e Türkiye yolu göründü.

Gedson Fernandes, İstanbul yolunda Görüşmeler başladı

Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar’ın geçtiğimiz sezon başında 20.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Rus ekibi Spartak Moskova’ya gönderdiği Gedson Fernandes’in yeniden gündeme geldiği öğrenildi.

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Gedson Fernandes, İstanbul yolunda Görüşmeler başladı

TEMASLAR BAŞLADI

İddialara göre Rusya’da beklentilerini tam olarak karşılayamayan Portekizli futbolcu, kariyerine farklı bir takımda devam etmeyi değerlendiriyor. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi’nin eski oyuncusunu yeniden kadroya katabilmek adına temaslara başladığı öne sürüldü. Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının transfer şartlarını araştırdığı, taraflar arasında görüşmelerin yapıldığı ifade edildi.

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Gedson Fernandes, İstanbul yolunda Görüşmeler başladı

GALATASARAY DA DEVREDE

Gedson Fernandes için yalnızca Beşiktaş’ın değil, Süper Lig’den başka kulüplerin de ilgisinin bulunduğu belirtildi. Özellikle Galatasaray’ın da deneyimli orta sahayı yakından takip ettiği ve olası transfer ihtimalini değerlendirdiği konuşuluyor.

Gedson Fernandes, İstanbul yolunda Görüşmeler başladı

28 yaşındaki futbolcu, Spartak Moskova formasıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada görev aldı. Gedson, söz konusu süreçte 6 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarak takımına önemli katkı sağladı.

Gedson Fernandes, İstanbul yolunda Görüşmeler başladı

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#Gedson Fernandes#Transfer#Beşiktaş

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