×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Gedson Fernandes için 2 Türk karşı karşıya! Temaslar başladı

Güncelleme Tarihi:

#Gedson Fernandes#Transfer#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 08:17

Beşiktaş'ın sezon başında Rusya'ya gönderdiği Gedson Fernandes'in transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Haberin Devamı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor, orta saha transferinde karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer’in, Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes için temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.

RUSYA'DAN YENİDEN VİTRİNE ÇIKTI

Dinamik yapısı ve iki yönlü oyunu ile bilinen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Rus ekibinde ortaya koyduğu performansla yeniden vitrine çıktı.

Portekizli orta saha oyuncusu, geride kalan süreçte 31 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımının önemli parçalarından biri oldu. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gedson için kulübünün yüksek bir bonservis beklentisi olduğu ve bu rakamın 30 milyon Euro’nun üzerinde olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

AYRILIĞA SICAK

Öte yandan Beşiktaş da eski oyuncusu için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’ın, orta sahadaki belirsizlikler nedeniyle Gedson’u tekrar kadroya katmak istediği öne sürüldü. Oyuncunun Rusya’daki geleceğine dair soru işaretleri ve ayrılığa sıcak bakması, Kara Kartal’ın elini güçlendiriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!