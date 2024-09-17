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Gedson Fernandes gol rekoruna koşuyor

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Süper Lig
Gedson Fernandes gol rekoruna koşuyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 07:00

Van Bronckhorst’la daha hücumcu bir kimliğe bürünen Gedson Fernandes 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.

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Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında rakip kaleyi ablukaya alsa da 1 puanla evine dönerken takımın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes çıkışını sürdürmeye ve skor katkısı vermeye devam ediyor. Siyah beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst’un takımın başına geçmesiyle birlikte hücumcu kimliği daha da öne çıkan Gedson bu sezonki 5. golünü Trabzonspor ağlarını gönderdi.

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25 yaşındaki futbolcu 22 Ağustos’ta Avrupa Ligi’nde oynanan Lugano maçında açılışı 2 golle yaparken sonrasında çıktığı tüm karşılaşmalarda ağları havalandırmayı başardı. 29 Ağustos’ta rövanşta da golünü atan Portekizli futbolcu, ligde de 1 Eylül’deki Sivas maçından sonra bordo mavili takımı da boş geçmedi. Bu sezonki gol sayısını 5’e yükselten Gedson Fernandes, 1 kez daha sevinç yaşaması durumunda bu alanda kariyer rekorunu kıracak. Bu arada Beşiktaş da Trabzon deplasmanında iki istatistikte rekor kırdı. Kartal mücadele boyu 555 isabetli pas yaparken rakip ceza alanında ise 52 kez topla buluştu.

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Süper Lig

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