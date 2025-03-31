Gedson Fernandes derbi sonrası Hürriyet'e konuştu: 'Büyük maçların büyük takımıyız!'

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Beşiktaş'ta kariyer sezonunu yaşayan Gedson Fernandes, Galatasaray ile oynanan derbide sergilediği performans ve kaydettiği golle 3 puana imzasını atarak maça damgasını vurdu. 5 yıldır forma giydiği Türkiye’de en golcü sezonunu geçiren Portekizli yıldız resmi maçlardaki gol sayısını 9’a yükseltti.

Gedson, Galatasaray ağlarını da havalandırarak Süper Lig’de de en yüksek (4) gol sayısına ulaştı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, lig lideri sarı kırmızılılarla oynanan karşılaşmada nasıl zafere ulaştıklarını Hürriyet’e anlatırken “Beşiktaş büyük maçların büyük takımı. Karşımızda Galatasaray değil hangi takım olursa olsun bu taraftar topluluğu ile yenemeyeceğimiz rakip yok” değerlendirmesinde bulundu.

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SEZON SONUNA KADAR DEVAM

Sezon başında kötü günler yaşadıklarını ve puanlar kaybettiklerine dikkat çeken Gedson “Kısa sürede toparlandık. Teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ve ekibi tüm oyunculara eşit yaklaşarak formayı adil dağıttı. Yedek kalan da oynayan da şu an mutlu. Başkanımız Serdal Adalı işini gücünü bıraktı tesislerde bizimle birlikte kalarak moral motivasyonumuzu arttırdı. Takımdaki herkes görevini yaptı. Galibiyette attığım gole değil tüm takımın mücadelesine ve hırsına sevindim. Çünkü biz büyük maçların büyük takımıyız. Bunu da sezon sonuna kadar yapacağımız maçlarda izlettireceğiz. Hedefimiz öncelikle Türkiye Kupası’nı almak ve ligi de üçüncü bitirmek. Taraftarlarımız gibi bizler de başarıya açız“ dedi.

GALATASARAY'IN POZİSYONU YOK

Attığı golü hissettiğini de vurgulayan Portekizli futbolcu sözlerini şöyle noktaladı: “Beşiktaş’ın başarısı için sahaya çıktık. Çok iyi taktik ile savaştık. Galatasaray’ın oyun sistemini ve defansta duruşunu ezberledik. Ve açık bir pozisyonda golü attım. Rafa Silva kilidi açınca hırslandık. Ve kontratak oynayarak rakibi boğduk. Galatasaray’ın elini kolunu bağladık. Dikkat edin bir tek olumlu pozisyonları yok. Bu da takımımızın başarısı. Herkes yardımlaştı, koştu mücadele etti. Maçın hakemi mükemmel yönetimi ile alkışlandı. Çünkü tereddüt ettiğinde VAR’ın kararlarını uyguladı. Zaman zaman avantaj pozisyonlar kullandı. Oyunu fazla kesmedi. Ama şu gerçek maç Beşiktaş’ın hakkıydı ve kazandık, mutluyuz.”

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