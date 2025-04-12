Gedson Fernandes: 'Çok zor bir gece, ağır mağlubiyet!'

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e sahasında 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Jonas Svensson maç sonu açıklamalar yaptı.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları;

SVENSSON: BEŞİKTAŞ'IN TUTKUSUNU BİLİYORUM

"Öncelikle taraftarlarımızdan özür diliyorum, onlar daha iyisini hak ediyorlar. İki gol yedik kırılma anlarında. Çok üzgünüz. Beşiktaş taraftarının tutkusunu biliyorum, onlar için ne anlam ifade ettiğini biliyorum. Çok üzgünüm."

GEDSON: AĞIR BİR MAĞLUBİYET ALDIK

"Çok zor bir gece. Ağır bir mağlubiyet aldık. Konuşmak zor. Yedi maçımız kaldı. Üçüncülük için elimizden geleni yapmak zorundayız."