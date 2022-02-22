Gedson Fernandes, bir kez daha Süper Lig'in zirvesinde! Üzerine koyarak ilerliyor...

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Süper Lig'deki ilk maçında yedek başlamasına rağmen asist katkısında bulunan, ikinci maçında ise Altay karşısında Süper Lig'de sezonun en çok ikili mücadele kazanan futbolcusu olan Gedson, 26. haftadaki performansıyla da zirvede yer aldı.

Galatasaray ile giriştiği transfer yarışından galip çıkan ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş, Portekizli oyuncuyu Çaykur Rizespor'a sezon sonuna kadar kiralık olarak göndermişti.

Karadeniz ekibinde ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıkan Gedson, mağlup ayrıldıkları maçta asist katkısında bulunurken ligdeki ikinci haftasında ise istatistikleri altüst etmişti.

BU SEZONUN REKORU

Altay maçında giriştiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanan Portekizli yıldız, Opta verilerine göre, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olurken 11.35 km mesafe katetmişti.

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İzmir temsilcisi karşısında yüzde 86 altı pas yüzdesiyle oynayan yıldız orta saha, 26. haftadaki oyunuyla performansını daha da yukarıya çıkardı.

SÜPER LİG KARİYERİNİN EN YÜKSEK SAYISI

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da en fazla çalım atan oyuncu olan Gedson Fernandes (7), aynı zamanda Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

Yüzde 93.4 topla oynama yüzdesiyle sahada olan Gedson, 13 ikili mücadeleden galip ayrılarak bu alanda da zirvede yer aldı.

Ligde 26. hafta tamamlanırken en koşan futbolcular listesinde Gedson Fernandes yine zirvedeki yerini korudu.

26. HAFTAYI ZİRVEDE TAMAMLADI

Ligin en az mesafe kateden takımlarından olan Çaykur Rizespor'da 12,84 km koşan Gedson, Süper Lig'de tüm futbolcuları geride bırakarak 26. haftanın en çok koşan oyuncusu oldu.

SÜPER LİG'DE 26. HAFTANIN EN ÇOK KOŞAN İLK 5 FUTBOLCUSU

1- Gedson Fernandes - 12,84 km (Çaykur Rizespor)

2- Tolga Ciğerci - 12,64 km (Medipol Başakşehir)

3- Miha Zajc - 12,52 km (Fenerbahçe)

4- Miguel Crespo - 12,35 km (Fenerbahçe)

5- Amedej Vetrih - 12,23 km (Gaziantep FK)

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"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Ligin 25. haftasında oynanan Altay maçı sonrası performansıyla gelen soruya Gedson, "Benim performansımdan çok takımımızın performansı önemli. Herkes elinden geleni yaptı, ben de elimden geleni yaptım. Bunu sonuçlara da yansıtmak istiyoruz" yanıtını vermişti.