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GeriFutbol Gedson Fernandes: "83 numara benim için çok önemli"
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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2021 - 21:14 | Son Güncelleme:

Gedson Fernandes: "83 numara benim için çok önemli"

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Gedson Fernandes: "83 numara benim için çok önemli"
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Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, Erzurumspor maçının ardından konuştu.

Zor bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Gedson, "83 numara benim için çok önemli. Profesyonel olduğum zaman ilk numaram 83'tü. Bu yüzden benim için çok anlamlı. Takım olarak iyi bir iş çıkardık. Önemli bir 3 puan aldık. Zor bir maçtı. İyi mücadele ettik, iyi oynadık. Kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

Gedson Fernandes: 83 numara benim için çok önemli

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