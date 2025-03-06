Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!

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Beşiktaş, Gedson Fernandes’in 2027 yılında sona erecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Başkan Serdal Adalı, İtalyan devi Milan başta olmak üzere son dönemde bazı kulüplerin gündemine giren Portekizli futbolcunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptı. Görüşmede taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve yeni sözleşmenin 2030 yılına kadar geçerli olacağı belirtildi. Geçen sezon +1 yıllık opsiyonu kullanılan ve ücreti de 1.7 milyon Euro’ya yükseltilen 26 yaşındaki futbolcunun maaşında da yeni bir iyileştirme yapıldığı öğrenildi.

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3 SEZONDA 14 GOL, 10 ASİST

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Rizespor formalarını da giyen Gedson Fernandes 2022-23 sezonunda Beşiktaş’a transfer oldu. Gedson siyah beyazlı takımda ilk sezonunda 36 resmi maçta 3 gol 6 asist, geçen sezon 43 resmi maçta 3 gol 3 asistlik perforans ortaya koyarken, bu sezon ise 37 resmi maça çıkıp 8 gol, 1 asist yaptı. Beşiktaşlı futbolcu 3 sezonda ise toplamda 116 karşılaşmada görev alıp 14 gol 10 asistle 24 gole katkı verdi.

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