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Gedson Fernandes: '4.'lük asla hedefimiz değildi!'

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Süper Lig
Gedson Fernandes: 4.lük asla hedefimiz değildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 22:06

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bodrum FK'yı 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Gedson Fernandes, mücadelenin ardından konuştu.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları;

GEDSON: ASLA HEDEFİMİZ DEĞİLDİ

"Zor bir sezon geçirdik. Karmaşık bir sezon oldu. 4.'lük asla hedefimiz değildi ama maalesef 4. bitirdik.

Dinlenmek zorundayız şimdi. Kendimizi toparlamak zorundayız. Bugün tabii ki işimizi yaptık, kazanmak zorundaydık, kazandık. Şu an sezon sonu, dinlenip mental olarak, fiziksel olarak daha iyi olup önümüzdeki sezon başlamak zorundayız. "

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EMRECAN TERZİ: BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR

"3. olamadığımız için evet üzüldük ancak Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Seneye de bunun için yarışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

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İlk başlarda adaptasyonum zor oluyordu. Çünkü hem uzun süre oynamadım hem üstüne sakatlıkla beraber oynamadım. Ondan sonra sahaya dönmek gerçekten çok zordu benim için ama her geçen gün performansımı artırdığımı düşünüyorum ve artırmaya da devam edeceğimi biliyorum."

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MUSTAFA HEKİMOĞLU: GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLU, 4. BİTİRDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜM

"Öncelikle gol attığım ve takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Ama ligi 4. bitirdiğimiz için de bir o kadar üzgünüz. Önümüzdeki sezon daha çok çalışıp, inşallah taraftarlarımıza daha güzel bir futbol izleteceğiz."

Milli formayı temsil edeceğim için çok gururluyum. İnşallah orası da çok güzel geçer."

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Süper Lig

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