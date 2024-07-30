Geçtiğimiz gün aldatılan Lamine Yamal, aşk acısını çabuk atlattı! 24 saat sonra yeni kız arkadaşıyla görüntülendi...

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Avrupa Şampiyonası'nda rekorlara imza atan Yamal, geçtiğimiz günlerde ummadığı bir ihanetle karşı karşıya kalmıştı.

ALDATILDIĞINI SOSYAL MEDYADA ÖĞRENMİŞTİ

17 yaşındaki yıldız futbolcu, kız arkadaşı Alex Padilla tarafından aldatıldığını sosyal medya üzerinden öğrenmişti.

Lamine Yamal, sevgilisinin Instagram yayınında başka bir erkeğin kucağına oturduğunu görmüş ve Padilla'yı takip etmeyi bırakmıştı.

Videoda Padilla'nın kendisini çeken kişiyi fark ettiğinde "Aptal, beni mahvedeceksin" dediği duyulmuştu.

AŞK ACISINI ÇABUK ATLATTI

İspanyol futbolcu, aldatılmasının ertesi gününde arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği bir partide yeni kız arkadaşıyla görüldü.

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Yamal'ın aldatılmasının ardından 24 saat sonra yeni kız arkadaşıyla görülmesi, sosyal medyada 'Aşk acısını çabuk atlattı' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

SEREMONİDE BERABERLERDİ

EURO 2024'te şampiyonluk kupasına uzanan İspanya'nın kadrosunda yer alan ve performansıyla beğeni toplayan Yamal, kupa seremonisine Alex Padilla ile birlikte çıkmıştı.

FUTBOL TARİHİNE GEÇMİŞTİ

EURO 2024 finalinde İngiltere karşısında 11'de sahaya çıkan İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, tarihe geçti. Yamal, Brezilyalı efsane Pele'ye ait olan milli takımlar bazında bir finalde en genç yaşta forma giyen oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu. Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkan Yamal, aynı zamanda Avrupa şampiyonalarında en genç final oynayan futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı. Rekor daha önce EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanches'e aitti.

EURO 2024'ÜN ASİST KRALI OLDU

Yamal, EURO 2024'te verdiği 4 gol pasıyla turnuvanın asist kralı oldu. İspanyol futbolcu, grup aşamasında Hırvatistan, son 16 turunda Gürcistan, çeyrek finalde Almanya, finalde ise İngiltere karşısında yaptığı 1'er asistle turnuvaya damga vurmayı başardı.

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17 yaşındaki futbolcu, turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünün de sahibi olurken, mücadelenin 89. dakikada yerini Mikel Merino'ya bıraktı.