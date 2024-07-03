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Geçmişte günümüze Türkiye Hollanda maçları ve sonuçları.. Türkiye ve Hollanda en son ne zaman karşılaştı, galibiyet sayıları kaç?

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#Türkiye#Hollanda#Skorlar
Geçmişte günümüze Türkiye Hollanda maçları ve sonuçları.. Türkiye ve Hollanda en son ne zaman karşılaştı, galibiyet sayıları kaç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 14:23

EURO 2024 Çeyrek Final mücadelesinde Türkiye, Hollanda karşısında tur şansı arayacak. Geçmişte 14 kez karşı karşıya gelen Türkiye ve Hollanda, bu karşılaşmalardan 4 kez beraberlikle ayrılmıştı. 6 karşılaşmayı Hollanda kazanırken,4 karşılaşmadan ise A Milli Takımımız galip ayrıldı. İki ülke en son Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 2021 yılında karşı karşıya gelmişti. Grup mücadelesindeki karşılaşmalardan ilkini Türkiye 4-2 kazanırken, ikinci karşılaşma Hollanda'nın 6-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte, Geçmişte günümüze Türkiye Hollanda maçları ve sonuçları

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Hollanda ve Türkiye arasındaki 14 karşılaşmanın skor bilgileri şu şekilde;

TarihMaçİY
7.09.2021Hollanda - Türkiye 6 - 13 - 0
24.03.2021Türkiye - Hollanda 4 - 22 - 0
6.09.2015Türkiye - Hollanda 3 - 02 - 0
28.03.2015Hollanda - Türkiye 1 - 10 - 1
15.10.2013Türkiye - Hollanda 0 - 20 - 1
7.09.2012Hollanda - Türkiye 2 - 01 - 0
17.11.2010Hollanda - Türkiye 1 - 00 - 0
28.02.2001Hollanda - Türkiye 0 - 00 - 0
11.10.1997Hollanda - Türkiye 0 - 00 - 0
2.04.1997Türkiye - Hollanda 1 - 01 - 0
24.02.1993Hollanda - Türkiye 3 - 12 - 1
16.12.1992Türkiye - Hollanda 1 - 30 - 0
10.05.1959Türkiye - Hollanda 0 - 00 - 0
4.05.1958Hollanda - Türkiye 1 - 21 - 0
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#Türkiye#Hollanda#Skorlar

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