Geçmişte günümüze Türkiye Hollanda maçları ve sonuçları.. Türkiye ve Hollanda en son ne zaman karşılaştı, galibiyet sayıları kaç?

Güncelleme Tarihi:
Hollanda ve Türkiye arasındaki 14 karşılaşmanın skor bilgileri şu şekilde;
|Tarih
|Maç
|İY
|7.09.2021
|Hollanda - Türkiye 6 - 1
|3 - 0
|24.03.2021
|Türkiye - Hollanda 4 - 2
|2 - 0
|6.09.2015
|Türkiye - Hollanda 3 - 0
|2 - 0
|28.03.2015
|Hollanda - Türkiye 1 - 1
|0 - 1
|15.10.2013
|Türkiye - Hollanda 0 - 2
|0 - 1
|7.09.2012
|Hollanda - Türkiye 2 - 0
|1 - 0
|17.11.2010
|Hollanda - Türkiye 1 - 0
|0 - 0
|28.02.2001
|Hollanda - Türkiye 0 - 0
|0 - 0
|11.10.1997
|Hollanda - Türkiye 0 - 0
|0 - 0
|2.04.1997
|Türkiye - Hollanda 1 - 0
|1 - 0
|24.02.1993
|Hollanda - Türkiye 3 - 1
|2 - 1
|16.12.1992
|Türkiye - Hollanda 1 - 3
|0 - 0
|10.05.1959
|Türkiye - Hollanda 0 - 0
|0 - 0
|4.05.1958
|Hollanda - Türkiye 1 - 2
|1 - 0