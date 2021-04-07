Geceye damga vuran olay! Haaland yine atamadı ama maç sonunda...

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadı'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırladı.

Manchester ekibi, 19. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda her iki takım da dengeli bir oyun sergilerken, Borussia Dortmund 84. dakikada Marco Reus ile skora eşitlik getirdi: 1-1.

Manchester City'de 90. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın pasında topu ağlarla buluşturan Phil Foden, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Borussia Dortmund ile Manchester City arasındaki rövanş maçı, 14 Nisan Çarşamba günü Westfalen Stadı'nda oynanacak.

ERLING HAALAND DURDU

Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Manchester City ağlarını sarsamadı ve gol hasretini 5 maça çıkardı. Sevilla ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında gol rekorları kıran 20 yaşındaki genç oyuncu, son 5 resmi maçta ise rakip fileleri sarsamadı.

20202 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye maçı dahil son 5 mücadelede 18 şut çeken ve gol bulamayan Haaland, Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da net bir fırsattan yararlanamadı.

Erling Haaland, en son Köln maçında gol atarken E. Frankfurt, Manchester City, Türkiye, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını boş geçti. Haaland, Milli Takım dahil ilk 32 maçında 40 gol atmıştı.

TRANSFER SÖYLENTİLERİNİ ALEVLENDİREN KARE

Öte yandan Erling Haaland'ın maç sonunda Manchester City'nin galibiyet golünü atan Phil Foden ile gerçekleştirdiği mini sohbet geceye damga vurdu. İsmi Premier Lig ekipleriyle anılan Norveçli golcünün, Sergio Agüero'nun ardından Manchester City'nin yeni forveti olacağı iddia ediliyordu.

Babası ve menajeri geçtiğimiz hafta İngiltere'de bir dizi transfer görüşmesi gerçekleştirdiği genç futbolcunun bu görüntüsü, transfer söylentilerini güçlendirdi.





REAL MADRID AVANTAJI KAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İspanyol ekibi Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı’nda İngiltere'nin Liverpool takımını konuk etti.

Maça iyi başlayan eflatun-beyazlılar, 27. dakikada Vinicius Junior'un golüyle öne geçti, 36. dakikada ise Marco Asensio ile skoru farkı 2'ye çıkardı. Liverpool ilk yarıda rakip kaleye şut atamazken, Real Madrid soyunma odasına 2-0 önde girdi.

OZAN KABAK 81 DAKİKADA SAHADA KALDI

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi, 51. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle farkı 1'e indirse de 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vinicius Junior maçın skorunu belirledi: 3-1.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 81 dakika sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 14 Nisan Çarşamba günü Anfield Stadı'nda oynanacak.