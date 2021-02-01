Gece yarısı Boupendza bombası! Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir... Son Dakika Transfer Haberleri

Galatasaray transferin son gününe oldukça hareketli girdi. Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin transferlerini bitirmek üzere olan Sarı-kırmızılı kulüp Hatayspor'un golcüsü Boupendza için resmi teklif yaptı.



Sarı kırmızılılar, Abdurrahim Albayrak'ın Hatay cephesiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından transferi bugün noktalamaya çalışacak.

Galatasaray'ın Boupendza yarışında Trabzonspor ile de yarıştığı ifade ediliyor. Bordo Mavili takım golcü futbolcu için nabız yoklamaya devam ediyor.

Öte yandan Aykut Kocaman'ın takımın başına getiren Başakşehir de ligdeki gidişatını değiştirmek için Hatayspor oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Hatayspor'un bu transferdeki tavrı ise çok net. Bordo beyazlılar 10 milyon euronun alt bedele oyuncuyu bırakmak istemiyor. Rusya ve İtalya'dan da taliplerin olduğu yıldız futbolcu ile ilgili son açıklama Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar'dan geldi.

"10 MİLYON EURO İSTİYORUZ"

TV100 canlı yayınına bağlanan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar; "Galatasaray'dan Boupendza için bir teklif var. Galatasaray'a, Boupendza'ya 10 milyon euro değer biçtiğimizi söyledik. Biz Galatasaray'a yakınız da, Galatasaray bize ne kadar yakın onu bilemem. Biz 10 milyon euro'ya yakınız. 10 milyon euro'nun altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceğimizi söyledik. Futbolcunun şu an için gelişmelerden haberi yok." dedi.

Takas formülü ile ilgili gelen soruya ise Sunar; "Galatasaray'dan alacağımız bir futbolcu bizim takımda oynayamaz. Sanmıyorum" yanıtını verdi.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş da, önceki gün yaptığı açıklamada golcü oyuncuları Aaron Boupendza'ya Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğunu belirterek, "Bopendza 5 milyon 150 bin Euro ve 5 milyon 250 bin Euro'yu gördü. Rusya ve İtalya'dan teklif geldi. Biz satmadık. 10 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyoruz" demişti.

Boupendza, sezon başı 300 bin euro karşılığında Ligue 1 ekibi Girondins Bordeaux'dan transfer edilmişti. Süper Lig macerası harika başlayan ve takımının en önemli hücum gücü haline gelen Gabonlu yıldız, kariyerinin en iyi günlerini Hatay'da geçiriyor.







Aaron Boupendza kimdir?

Aaron Boupendza 7 Ağustos 1996'da Gabon'da dünyaya geldi. Boupendza, ülkesinin CF Mounana takımında forma giydi ve 2016'da Girondins Bordeaux'ya transfer oldu. Daha sonra Pau, Ajaccio, Tours ve Feirense'e kiralanan Boupendza, bir türlü dikiş tutturamadı.

Bordeaux'a transferinden bir yıl sonra, o dönem 3. Lig'de mücadele eden Pau'ya kiralanan forvet oyuncusu sezonu 13 gol, 3 asistle tamamladı. Bir sonraki sezon Ligue 2'de mücadele eden Ajaccio'ya kiralanan Boupendza, çıktığı 10 maçta skor katkısı veremedi. Devre arası gönderilen Gabonlu 3. Lig'e Tours formasıyla dönüş yaptı. Sezonu burada tamamlayan Boupendza'nın bir sonraki durağı Portekiz 2. Lig ekiplerinden Feirense oldu.

Sadece 300 bin euro

Portekiz 2. Ligi'nde de bekleneni veremeyen Boupendza, tamamen rotasyon oyuncusu oldu. Hatayspor, sezon başı Bordeaux ile yollarını ayıran oyuncuyu sadece 300 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı

Gabon A Milli Takım formasını 15 kez giyen 24 yaşındaki forvet, 3 de gol attı. Piyasa değeri 450 bin euro olan yıldız ismin Hatayspor'la 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.