Gece maçlarına iddaa oynadı, 3375 oran tutturdu! 4 maçlık iddaa kuponu...

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İlandır

Futbolda EURO 2024 ve Copa America’nın bitmesiyle gözler lig maçlarına dönerken Misli’de heyecan hiç durmadan devam ediyor. Avrupa Ligleri’nden bazılarının başlamasıyla heyecan daha da artarken; Brezilya Serie A, ABD MLS, Arjantin Primera ve Meksika Liga MX gibi liglerle Misli’de futbolun kalbi gece de atmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi de gece seansında oynanan ABD MLS ve Brezilya Serie A maçlarından oluşan 4 maçtan bir kupon oluşturdu. 4 maça da skor tahmini yapan üye, tam 3.375 oranlı bir kupona oynadı. Üye, yüksek oranlar tercih ettiği kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle paylaştı.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla daha yüksek oranlarla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 50+50 TL kazanma şansı da sunuyor.

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2 maçı son dakika golleriyle tuttu

Kuponunda 11.75, 11.85, 13.75 ve 19.95’lik oranlara yer veren Misli üyesinin şansı da fazlasıyla yanındaydı. MLS’te Dallas – Austin karşılaşmasına “3-1” ve LA Galaxy – Colorado maçına “3-2” maç skoru oynayan üye, beklediği skorları maçların son bölümüne girmeden yakaladı ve mücadelelerde başka gol çıkmayınca bu 2 maça tik atmış oldu.

Ancak üyenin kuponunda yer alan diğer 2 maç adeta nefesleri kesti. Brezilya Serie A’da Fortaleza – Vitoria maçına “3-1” skor oynayan üye için maçın ilk yarısı iyi gitti. Ev sahibinin devreye 2-0 önde girmesiyle umutlar ikinci yarıya kalmış oldu. 55. dakikada Fortaleza farkı 3’e çıkardı ve artık deplasman ekibinden gelecek bir gol skorun gelmesini sağlayacaktı. Ancak beklenen gol uzun bir süre gelmedi. Duraklama anlarına girilmişken sahneye Vitoria’nın forveti Ze Hugo çıktı ve kupona adeta can verdi. Bu golle skor 3-1’e geldi ve maç bu skorla sona erdi.

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Üyenin kuponundaki bir diğer maç olan Minnesota United – DC United maçı ise ufak bir futbol mucizesine sahne oldu. Bu maça “2-3” skor oynayan üye için ilk devre yine fena geçmedi. Takımlar karşılıklı gollerle soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi. Ancak ikinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmaması hesapları karıştırdı. 80’de ev sahibinden gelen gol küçük bir umut verse de yine de kupon zora girmişti. Dakikalar 90’ı gösterirken skor hala 2-1’di ki deplasman ekibi DC United bulduğu golle skoru eşitledi. (2-2) Daha bu golün etkisi geçmemişken 1 dakika sonra tecrübeli golcü Christian Benteke, DC United adına bir gol daha buldu ve maç bir anda 2-3’e geldi. Bu gol maçın skorunu belirleyen gol oldu ve Misli üyesi 90’da gelen 2 golle bu maçı da doğru tahmin etmiş oldu.

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4 maçın sonucunu da doğru tahmin eden Misli üyesi, böylece 4 maçta 3.375 oran tutturarak 30 TL’ye 88 bin 414 TL kazandı ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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