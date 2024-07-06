Gece maçlarına iddaa kuponu yaptı, 275 bin 684 TL kazandı

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Futbolseverler yazın tadını birbirinden keyifli turnuvalar ve liglerle Misli’de çıkarmaya devam ediyor. Bir yandan EURO 2024 ve Copa America’da heyecan sürerken diğer yandan da Kuzey ve Güney Amerika’da oynanan pek çok lig maçı ile geceleri de heyecan dur durak bilmeden devam ediyor.

Bir Misli üyesi de dün gece oynanan Brezilya Serie A Ligi ve ABD MLS’ten seçtiği tam 10 maçtan bir kupon oluşturdu. Kuponundaki maçların birçoğuna yüksek oranlı tercihler yapan üye, toplamda 3.353 oranlı mucize bir kupon yapmış oldu.

Misli üyesi, kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle de paylaştı.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak EURO 2024 başta olmak üzere pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla daha yüksek oranlarla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz.

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Misli, yeni üyelerine anında 50+50 TL kazanma şansı da sunuyor.

10 maça da benzer tercihlerde bulundu

Misli üyesi, kuponunda yer alan 8 MLS ve 2 Brezilya Serie A maçına da aynı tercihi oynadı. “Maç Sonucu ve 1.5 Üst” ikili bahis seçeneğini tercih eden üye, bazı maçlarda ev sahiplerine bazılarında ise deplasman ekiplerine güvendi.

Heyecan dolu anlara sahne olan kuponda üye, 2.66, 3.20 ve 3.73 gibi oldukça yüksek oranlar yakaladı. Üye, pek çok ligde olduğu gibi Brezilya Serie A ve MLS’in keyfini de “Şampiyon Oranlar” ile çıkardı.

Son 10 dakikada gelen 3 gol kuponu getirdi

Misli üyesinin kuponunda yer alan ve en heyecanlı geçen maçı, Chicago Fire ile Philadelphia Union arasındaki MLS karşılaşmasıydı. Bu maça “Maç Sonucu 1 ve 1.5 Üst” şeklinde ikili bahis oynayan üye, maçı Chicago’nun kazanacağını ve maçta en az 2 gol olacağını tahmin etti.

Chicago Fire, 30. dakikada öne geçse de Philadelphia’dan cevap gecikmedi. Konuk ekip 38 ve 45+7’de bulduğu gollerle devreye 2-1 önde girdi. Ev sahibinden dönüş bekleyen üye için maçın ikinci yarısı hiç de istediği gibi başlamadı. Dakikalar 49’u gösterirken Philadelphia, bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı. (1-3)

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55. dakikada Chicago golü bulsa da VAR kararı sebebiyle gol iptal edildi. Maç artık iyice zora girmişti ki 82’de ev sahibinden gelen gol ufak da olsa umut verdi. Bu golle ayağa kalkan Chicago, baskısını iyice artırdı ve 89. dakikada durumu 3-3’e getirdi. Rüzgârı iyice arkasına alan ev sahibi bu golden 3 dakika sonra 90+2’de bir gol daha atmayı başararak 10 dakika içinde bulduğu 3 golle 4-3 üstünlüğü yakaladı. Maç da bu skorla sona erdi ve üye tercihinde yanılmamış oldu.

Misli üyesi böylece 10 maçlık kuponu ile 3.353,40 oran tutturdu ve 100 TL’ye 275 bin 684 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

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Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…





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