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Gebze Ampute 2024'ü 2. bitirdi!

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#Gebze Ampute#Ampute Futbol Takımı#Sporanasayfa
Gebze Ampute 2024ü 2. bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 12:07

Gebze Ampute, 2024'te oynadığı son maçını kazandı.

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 Pendik Belediyesi Bedensel Engelli Spor Kulübü ekibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini alan Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı, 2024 yılını 16 puanla 2. sırada tamamladı.

Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor. 4 yıl önce kurulan Ampute Futbol Kulübü ekibi deplasmanda karşılaştığı Pendik Belediyesi Bedensel Engelli Spor Kulübü ekibini 1-0 mağlup etti. Süper Lig’de üst üste 4. Galibiyetini alan Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı 2024 yılını 16 puanla ligin 2. sırasında tamamladı.

Takım kaptanı Barış Telli’nin golüyle Pendik Belediyesi Bedensel Engelli Spor Kulübü ekibini 1-0 mağlup eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı ODTÜ Teknofest Spor Kulübü’nü kendi evinde ağırlayacak.

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#Gebze Ampute#Ampute Futbol Takımı#Sporanasayfa

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