Gearbox’u Microsoft mu satın alacaktı?

Kısa süre önce Embracer Group'un 1.3 milyar dolarlık bir anlaşmayla Borderlands geliştiricisi Gearbox'ı bünyesine eklediği duyurulmuştu. Ancak söylentilere göre işler farklı gitmiş olsaydı Gearbox şu anda bir başka firma tarafından satın alınmış olabilirdi.

Xbox konusunda güvenilir isimler olan Brad Sams ve Jez Corden, Twitter üstünden Gearbox’ı aslında Microsoft’un satın alacağını iddia etti. Ancak münakaşalar olumlu sonuç vermemiş olacak ki Gearbox, Embracer ile anlaştı.

Xbox’un büyük patronlarından Phil Spencer. ZeniMax’i satın aldıklarını açıkladıktan sonra bünyelerine daha fazla geliştirici katmayı planladıklarını söylemişti.

Geliştirici, Embracer Group anlaşmasına rağmen Borderlands serisi için 2K Games ile çalışmaya devam edecek.